В детском этнокультурно-образовательном центре состоялся "Большой этнографический диктант"
Сегодня в Ханты-Мансийске в Детском этнокультурного-образовательном центра состоялась просветительская акция «Большой этнографический диктант». Уже в 11 раз Федеральное агентство по делам национальностей собирает жителей нашей страны и граждан иностранных государств поучаствовать в этом мероприятии. Благодаря этому мероприятию каждый участник может больше узнать о культурном многообразии России, о народах, которые делают её уникальной, и задуматься о важности межнационального мира и согласия.
Площадка Детского этнокультурного-образовательного центра выбрана неслучайно, потому как именно здесь из поколения в поколение бережно передаются традиции и культура обско-угорских народов. И как заметили ещё и его организаторы, 2026 год для Югры – особенный! В этом году 90-летие со дня рождения отмечают двум поэтам, чьи строки стали голосом Югорской земли. Это мансийский поэт Андрей Семёнович Тарханов и Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) – первая хантыйская поэтесса и сказительница.
В этой же аудитории прозвучали стихи в исполнении воспитанников Центра. Так Лёва Мироненко рассказал стихотворение «Упрямый день» Андрея Тарханова, а стихотворение Марии Волдиной «Берёзонька» прочла Санам Биби Бобожонова. Музыкальными номерами всех участников порадовали: хантыйский фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), в исполнении Санжара Нуркасымова прозвучали музыкальные произведения на мансийском инструменте санквылтапе, он также представил музыкальный наигрыш на домре – инструменте казахского народа. Санжар - выпускник этого Центра, казах по национальности, и с юных лет с удовольствием изучал и обучался игре на музыкальных инструментах обских угров.
Дина Васильевна Герасимова, кандидат филологических наук, выразила тёплые слова благодарности родителям Санжара, которые сегодня тоже пришли писать этнодиктант. Дина Герасимова и кандидат филологических наук Ирина Молданова также выступили с приветственной речью и пожелали всем участникам успешного написания диктанта.
И в заключение ведущая Татьяна Решетникова пожелала: «Пусть сегодняшняя встреча станет для вас не только проверкой эрудиции, но ещё и одним шагом к пониманию богатейшей культуры нашей огромной страны!» Затем порядка 50 участников приступили отвечать на 30 вопросов по культуре народов России.
Несколько участников отметили, что некоторые вопросы показались им сложными, поскольку надо было знать обряды и обычаи, материальное и нематериальное наследие конкретного народа. В этом году из диктанта исключили десять региональных заданий о родном крае и местных народах, а составили 30 заданий по культуре других этносов России. Но темы о ханты, манси и ряда других северных народностей в тесте как раз были, некоторые даже прозвучали в видеоформате от самих носителей языка и культуры.
Тамара Мерова