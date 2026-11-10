648 читателей Сургутского района читали Андрея Тарханова
Библиотеки Сургутского района отметили 90-летие со дня рождения мансийского писателя Андрея Тарханова. К юбилейной дате приурочили серию мероприятий: громкие чтения, книжные выставки и интеллектуальные квизы, которые посетили 648 читателей разных возрастов.
Угутская библиотека им. Е. А. Эсауловой собрала детей разных возрастов на громкие чтения по книге «Когда улыбаются кедры». Ребята читали, рисовали, собирали пазлы и отгадывали загадки о лесных зверях, таёжных деревьях и ягодах, зашифрованных в текстах книги.
В Ульт-Ягуне ученики 6 «А» класса декламировали стихи, в которых А. Тарханов передавал глубокую нежность к родной земле. Для школьников это стало не просто уроком литературы, а настоящим уроком любви к Родине. Тематические занятия по югорской литературе также прошли в Нижнесортымской и Солнечной школах.
Читатели Русскинской библиотеки проверили свои знания в квизе по сборникам «Лесные доктора» и «Флейта иволги зовёт». Участники отвечали на вопросы о героях произведений, вспоминали сюжеты и угадывали образы северной природы.
В Сытоминской библиотеке шум тайги переплёлся с мудростью народа, заложенной в книгах Тарханова. А в социальных сетях Тром-Аганской библиотеки прозвучало стихотворение «Берёза и старик» в исполнении Елены Окороковой.
Солнечная библиотека познакомила учеников 3 «А» класса с «Таёжной энциклопедией Андрея Тарханова». Поэта неслучайно называют «голосом сибирской тайги»: в его стихах оживают природа, традиции и душа родного края.
Белоярская библиотека им. Г. Г. Кушникова открыла в мультимедийном центре краеведения выставку, названную строками из стихотворения поэта: «…Я живу и люблю без обмана / И не прячу от солнца лица...».
Белоярская детская библиотека им. С. В. Михалкова рассказала малышам интересную историю про Бубу. Оказалось, что Буба – это не герой популярного мультсериала, а лесной гном из Югры, защитник природы. Его придумал маленький внук Андрея Тарханова, а поэт создал для него поэтический рассказ.