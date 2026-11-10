55 представителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры стали победителями проекта Знание.Наставники
Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации подвели итоги совместного проекта Знание.Наставники. Победителями стали 1600 педагогов, советников директоров по воспитанию и руководителей образовательных организаций из 86 регионов России. Каждый из них получит денежное поощрение в размере 52 тысяч рублей, а 220 участников, показавших наиболее высокие результаты, пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими наставническими практиками. Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в число регионов с наибольшим количеством победителей проекта.
Большинство победителей из Югры определено в категории «Наставник-педагог» — 37 человек. Ещё 9 участников стали победителями в категории «Наставник-советник», а 9 человек — в категории «Наставник-руководитель».
Победители представляют Ханты-Мансийск, Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Советский, Сургут, Урай и Югорск, а также Белоярский, Кондинский, Нефтеюганский, Советский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы автономного округа. Среди населённых пунктов, откуда родом победители, также — Барсово, Верхнеказымский, Кондинское, Междуреченский, Нижнесортымский, Пионерский, Ульт-Ягун и село Тюли.
Среди образовательных организаций, сотрудники которых стали победителями проекта, — Сургутский политехнический колледж, Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж, Нефтеюганский политехнический колледж, Югорский колледж-интернат олимпийского резерва, Няганский технологический колледж, Лангепасский политехнический колледж, Мегионский политехнический колледж, Радужнинский политехнический колледж, а также школы Сургута, Нягани и Радужного.
Одним из финальных этапов проекта стала разработка и презентация собственной наставнической практики: участники описали, какую задачу она решает, как реализуется и каких результатов позволяет достичь. Практики югорчан связаны с профессиональным развитием студентов и педагогов, социальной адаптацией подростков и сохранением памяти о земляках.
Подготовить студентов к профессиональным соревнованиям и будущей работе в нефтегазовой отрасли помогает практика «Воспитать Чемпиона», которую разработала Гульнара Фархутдинова из Лангепасского политехнического колледжа. Под руководством наставников студенты с первого курса постепенно осваивают необходимые профессиональные навыки и готовятся к чемпионату «Профессионалы». В работе участвуют не только преподаватели, но и психологи, представители работодателей и отраслевые эксперты. Важную роль играет принцип «студент — студент»: участники прошлых чемпионатов передают опыт младшим товарищам.
Изменить отношение подростков к себе и помочь им раскрыть лидерские качества предлагает Дарья Колос из школы № 4 Радужного. Её практика «Наставничество без ярлыков: от трудного подростка к лидеру-наставнику» предполагает вовлечение ребят, которым сложно адаптироваться в коллективе, в социальные и школьные проекты. Постепенно они переходят от участия к самостоятельной организации мероприятий и становятся наставниками для младших школьников. Таким образом, подростки получают возможность проявить инициативу и изменить свою роль в школьном сообществе.
Эльвира Шабанова из Няганского технологического колледжа использует наставничество для сохранения памяти о выпускниках учреждения, погибших при исполнении воинского долга. В рамках практики «Живая память: связь поколений» студенты вместе с педагогами и родственниками героев собирают материалы для Книги памяти. Работа над ней становится совместным исследовательским проектом, который помогает молодым людям узнать личные истории выпускников колледжа и сохранить их для следующих поколений.
Проект Знание.Наставники направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях. С апреля 2026 года его участники проходили испытания, в ходе которых демонстрировали профессиональные компетенции, предлагали решения смоделированных педагогических ситуаций и представляли собственные наставнические практики. Эксперты оценивали актуальность представленных подходов, основные этапы их реализации и достигнутые результаты.
«Наставничество складывается из ежедневной работы, которая не всегда заметна со стороны: вовремя поддержать, поделиться опытом, помочь найти решение непростой задачи. Именно поэтому для нас было важно оценить не только профессиональные знания участников проекта Знание.Наставники, но и то, как они применяют их в своей деятельности. Мы познакомились с практиками специалистов из разных образовательных организаций и определили 1600 победителей из 86 регионов России. Их опыт показывает, насколько многогранной и содержательной может быть работа наставника», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
С полным списком победителей проекта Знание.Наставники можно ознакомиться на официальном сайте проекта.
Победителей проекта определяли с учётом типа образовательной организации и численности обучающихся. Такой подход позволил оценить наставническую деятельность как в небольших школах и колледжах, так и в крупных образовательных учреждениях.
Важным продолжением проекта станет специальная образовательная программа для 220 участников, показавших наиболее высокие результаты. С 1 по 4 декабря на базе Центра знаний «Машук» для них пройдёт обучающий семинар, посвящённый обмену успешными наставническими практиками и профессиональному развитию. Участники познакомятся с опытом коллег из разных регионов, обсудят современные подходы к наставничеству и возможности применения полученных знаний в своих образовательных организациях.
Кроме того, в рамках проекта Знание.Наставники продолжается серия обучающих вебинаров, присоединиться к которым могут все желающие. Участники встреч знакомятся с опытом коллег и обсуждают актуальные вопросы наставнической деятельности. Анонсы предстоящих вебинаров публикуются на страницах проекта ВКонтакте и в мессенджере MAX.
Проект Знание.Наставники реализуется с апреля по декабрь 2026 года. Его организаторами выступают Российское общество «Знание» и Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке ФГБУ «Росдетцентр». Проект направлен на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях, выявление успешных практик и поддержку специалистов, участвующих в воспитании и профессиональном становлении подрастающего поколения.