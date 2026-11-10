Более 7,4 тысяч семей Югры с начала года улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала
Из них 1 076 использовали средства на прямую покупку жилья без привлечения кредита. По заявлениям таких семей региональное Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре перечислило в этом году более 740 миллионов рублей. Ещё 6 398 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму более 4 миллиардов 526 миллионов рублей.
Приобретение жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Особого внимания заслуживает одно из ключевых преимуществ программы: если семья планирует использовать средства сертификата на погашение основного долга или на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, сделать это можно сразу после рождения ребёнка, благодаря которому возникло право на маткапитал, — не дожидаясь, пока малышу исполнится три года.
С помощью материнского капитала можно приобрести жилье; построить и реконструировать жилой дом (дом блокированной застройки) с привлечением строительной организации или без; компенсировать затраты на строительство (реконструкцию) жилого объекта; погасить основной долг и проценты по ипотеке либо ранее предоставленный кредит на приобретение или строительство жилья; оплатить вступительный взнос (пай) в качестве участника жилищных, жилищно-строительных, жилищно-накопительных кооперативов.
Следует учитывать, что для использования материнского капитала приобретаемое или строящееся жилье должно находиться в России. Также стоит иметь в виду, что ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится.
«Хочу обратить особое внимание на то, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными и оперативно пресекаются правоохранительными органами. Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых схемах нецелевого использования средств, он идет на совершение противоправного действия и может быть признан соучастником преступления», – рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Напоминаем, что с сентября 2026 года действует важное уточнение: чтобы направить средства маткапитала на улучшение жилищных условий, вид разрешённого использования земельного участка должен соответствовать одной из трёх категорий — «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения гражданами садоводства для собственных нужд» или «для блокированной жилой застройки».
Подробную информацию о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий можно посмотреть на сайте: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/semyam_s_detmi/materinskij_kapital/zhile/
Пошаговую инструкцию «Как подать заявление для направления МСК на улучшение жилищных условий» через портал Госуслуг можно скачать здесь: https://sfr.gov.ru/files/branches/hmao/Instruktsiya_podacha_zayavleniya_...
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года и помогла миллионам семей с детьми улучшить жилищные условия. Сегодня мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Семья».
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.
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