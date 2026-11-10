Ирина Молданова назначена директором Департамента социального развития Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук подписал распоряжение о назначении Ирины Молдановой директором департамента социального развития автономного округа. К исполнению обязанностей она приступает с 10 ноября 2026 года.
До назначения Ирина Молданова исполняла обязанности руководителя департамента. Она работает в системе социальной защиты населения Югры более 15 лет и прошла путь от начальника отдела бюджетного планирования и экономики государственных учреждений Управления экономики и развития отрасли до руководителя ведомства.
«Уверен практический опыт, который у вас наработан за эти годы, поможет, в том числе, работать в должности руководителя социального развития. Вы на протяжении последних лет занимались вопросами, связанными с поддержкой участников СВО, их родных и близких. Мы наблюдаем, что сегодня это наиболее актуальный вопрос, количество обращений с каждым месяцем увеличивается. Думаю, специфика этого направления актуальна и поможет в работе руководителя данного департамента», – отметил Руслан Кухарук.
Напомним прежний директор департамента Антон Терехин, возглавлявший ведомство с октября 2024 года, назначен заместителем Губернатора автономного округа.
Департамент социального развития отвечает за реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения, социального обслуживания, опеки и попечительства, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства на территории автономного округа.
admhmao.ru