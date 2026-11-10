Коренные народы Югры поддержали донорское движение
6 ноября в Ханты-Мансийске состоялась акция, направленная на привлечение представителей коренных народов ханты, манси, ненцев к донорству крови и вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Инициатором мероприятия выступила Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Людмила Алфёрова совместно с Отделением переливания крови.
Акция объединила представителей общественных организаций, учреждений культуры и средств массовой информации. Её главная цель – привлечь внимание к необходимости расширения Федерального регистра доноров костного мозга, в том числе за счёт представителей коренных народов.
Как пояснили специалисты, генетические особенности людей разных национальностей отличаются. Среди коренных малочисленных народов Севера встречаются редкие сочетания генов, поэтому вступление их представителей в регистр повышает вероятность найти подходящего донора для пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга.
Во время мероприятия участники могли сдать кровь и пройти процедуру вступления в Федеральный регистр. Для этого необходимо было предоставить образец биоматериала для определения генетической совместимости. В результате четверо человек пополнили в Федеральный регистр, остальные участники стали донорами крови. Для многих из них это был первый подобный опыт.
Среди участников акции была председатель региональной молодёжной общественной организации «Молодёжь обско-угорских народов» Наталья Колобова. Она впервые приняла участие в мероприятии, связанном с донорством костного мозга.
– Для меня эта акция важна тем, что мы, как молодое поколение, можем внести свой вклад и, возможно, сохранить чью-то жизнь. Молодёжь должна знать, что она тоже может помогать другим. Такие ценности важно прививать как можно раньше, – отметила Наталья Колобова.
По её словам, традиции взаимопомощи всегда занимали особое место в жизни коренных народов.
– Раньше, отправляясь в лес, люди оставляли избушку открытой для путника, чтобы он мог обогреться, попить чаю или отдохнуть перед дальней дорогой. Это было естественным проявлением заботы о других. Думаю, сегодняшняя акция продолжает эту традицию. Мы не знаем, когда именно наша кровь или биоматериал могут кому-то подойти и спасти жизнь, – поделилась участница.
Врач-трансфузиолог Ирина Солодовник рассказала, что идея провести такую акцию появилась давно. Ранее представители коренных малочисленных народов Севера не приходили в отделение для вступления в регистр. В Год единства народов России было решено объединить усилия и привлечь внимание к этой важной теме.
– Очень важно, чтобы представители коренных народов вступали в регистр. Так мы увеличиваем разнообразие донорских генотипов и расширяем возможности поиска совместимого донора для пациентов, – подчеркнула специалист.
Поддержать инициативу пришли также активисты региональной молодёжной общественной организации «Молодёжь обско-угорских народов», сотрудники Департамента культуры Югры, представители этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», ВГТРК «Югория» и объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Особое внимание участников привлёк пример Анатолия Брусницина, который уже много лет занимается донорством. На его счету 57 донаций крови и её компонентов. С 2021 года он носит звание «Почётный донор России».
Инициатор акции Людмила Алфёрова поблагодарила всех, кто откликнулся на приглашение и поддержал донорское движение. По её словам, подобные мероприятия помогают не только пополнять регистр, но и формировать ответственное отношение к здоровью и жизни окружающих. Участие в донорском движении – возможность внести личный вклад в спасение людей. Иногда небольшой шаг одного человека становится единственным шансом на выздоровление для другого. Именно поэтому важно рассказывать о донорстве, привлекать к нему молодёжь и поддерживать такие инициативы.
Пётр Молданов