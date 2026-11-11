В ХМАО стартовала акция по сбору вещей «Югра собирает для СВОих»
В Ханты-Мансийске с 9 по 29 ноября пройдет акция «Югра собирает для СВОих» по сбору вещей для гражданского населения на территориях приграничных к зоне СВО.
Организаторами акции выступили региональное отделение Движения «Экосистема» и муниципальное водоканализационное предприятие города Ханты-Мансийск (МП «Водоканал») при поддержке отделения Народного фронта.
Участие в акции – это возможность согреть тех, кто сегодня оказался в трудной ситуации, и дать вторую жизнь хорошей одежде, которая просто лежит без дела в наших шкафах.
По словам председателя Движения «Экосистема» Андрея Руднева, акция решает сразу две задачи: оказание гуманитарной помощи и возможность дать вторую жизнь вещам, помогая тем самым экологии.
Теплые свитеры, куртки и детские вещи очень нужны жителям приграничных территорий прямо сейчас. При этом хорошая одежда должна служить людям, а не мусору. Это разумное потребление и забота о природе, отмечают в «Экосистеме».
К приему принимаются только чистые и целые вещи, пригодные для дальнейшей носки: детская одежда всех возрастов (от 0 до 18 лет); взрослая одежда (размеры 42–56): свитеры, джинсы, платья, футболки, куртки, пальто, шапки, шарфы, варежки; новое детское белье (трусы, майки) в упаковке или с бирками.
Собранные вещи можно принести в пункты приема по следующим адресам:
- Центральный офис МП «Водоканал» (ул. Сирина, 59)
Пн–Пт: 09:00–17:00 (перерыв 12:00–13:00)
- УК «Водоканал» (ул. Ледовая, 3)
Пн, Вт, Чт, Пт: 08:00–17:00 (без обеда)
Среда — неприемный день
- Экоцентр «Югра Собирает» (ул. Чехова, 74)
Ежедневно с 10:00 до 20:00 (перерыв 14:00–15:00)
Контакт на месте: Елена Микишева, председатель регионального отделения Движения «Экосистема» ХМАО-ЮГРА 8 (982) 199-07-07, 8 (912) 903-06-93 (мах)