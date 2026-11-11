Кому достался титул «Краса студенчества Финно-Угрии-2026»
С 8 по 11 ноября в Глазовском инженерно‑педагогическом университете имени В.Г. Короленко (Удмуртия) прошёл XIII Международный конкурс «Краса студенчества Финно‑Угрии». Главным инициатором и куратором проекта выступает Ассоциация финно-угорских университетов.
Для Удмуртии это событие стало историческим, регион впервые принял этот конкурс, который до этого проходил в Ханты‑Мансийске и Йошкар‑Оле. Право провести смотр республика получила благодаря победе Софьи Снигирёвой в 2025 году и активной работе университета по сохранению и популяризации национальной культуры.
В борьбе за титул участвовали восемь студенток из разных финно‑угорских университетов. Девушки не просто показывали артистизм, но и раскрывали связь с родной культурой, демонстрировали владение родными языками, знание традиций и обычаев своих народов, представляли творческие номера. Конкурсные испытания позволяли раскрыть участниц с разных сторон. На пресс‑конференции они проявили эрудицию и умение держаться на публике. В видеовизитке каждая рассказала о своём вузе и его вкладе в сохранение финно‑угорского наследия. Особенно ярким стало дефиле в национальных костюмах с этническими головными уборами, где через свой образ конкурсантки представили культуру своего народа.
Параллельно девушки погружались и в историю региона. Они побывали в туристическом комплексе «Тылыс», Глазовском краеведческом музее и музее‑заповеднике «Иднакар». Также состоялось заседание Совета ректоров Ассоциации финно-угорских университетов.
Выступления оценивали представители региональных властей, деятели культуры и руководители организаций, занимающихся сохранением национального наследия. Жюри обращало внимание не только артистизм, но и глубину понимания культурного кода финно‑угорских народов. Приз зрительских симпатий определялся по итогам голосования во время прямой трансляции финала.
Итак, в номинации «Хранительница языка» победила Анастасия Виряскина, Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, республика Мордовия. В номинации «Душа народа» награду получила Виктория Рагозина, Югорский государственный университет, Ханты‑Мансийский АО – Югра.
В номинации «Сердце родной земли» награды удостоена Варвара Ивашева, Сыктывкарский государственный университет имени П. Сорокина, республика Коми. В номинации «Голос родного народа» победителем вышла Вера Храмова, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва. В номинации «Берегиня рода» наградили Юлию Главатских, Удмуртский государственный университет, республика Удмуртия. В номинации «Мудрость рода» награду получила Нина Нехорошева, Коми Республиканская Академия государственной службы и управления. В номинации «Красна девица» победу одержала Вероника Ерёмина, Марийский государственный университет.
Обладательницей лент «Национальная краса» и «Медиа краса» стала Ольга Атаманова, студентка Глазовского университета, республика Удмуртия. Она же завоевала «Приз зрительских симпатий».
Абсолютной победительницей «Краса студенчества Финно-угрии-2026» стала студентка Мордовского государственного университет им. Н. П. Огарёва Вера Храмова. Таким образом, корона и право принять конкурс в 2027 году отправляются в Саранск.
Поздравляем всех девушек, желаем им не терять своей уникальности, сохранить особую изюминку, которая присутствует в каждой и спасибо за атмосферу праздника.
Тамара Мерова