Актер Максим Белбородов выступил перед студентами ХМАО – Югры
Просветительская встреча «Художественное слово в эталонном звучании» состоялась на площадке Югорского политехнического колледжа в рамках проекта «Чтецкие программы». Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента Владимира Путина. Учебное заведение из ХМАО – Югры стало одним из наиболее активных участников этой масштабной инициативы, направленной на приобщение молодых людей к миру художественной литературы и на развитие самих школьников.
Встречу с ребятами в формате «вопрос – ответ» провел лектор Общества «Знание», актер Максим Белбородов. Он рассказал о значении художественного слова, силе актерского мастерства и чтения, а также о том, как литература помогает человеку лучше понимать себя и окружающих.
Актер пообщался со студентами о книгах, которые формируют вкус и мировоззрение. Он рассказал об интересе к творчеству Эриха Марии Ремарка и подчеркнул, что понимание жизни автора помогает глубже почувствовать литературное произведение. По словам Максима Белбородова, наблюдение за людьми, их интонациями и поступками помогает ему и в профессии – так он находит ключи к характерам киногероев.
«Залог правильной жизни – во внимании к людям и их ситуациям. Актёр должен быть невероятно внимателен к своему персонажу, к партнёру, с которым он играет, и ко всем людям, вокруг. То есть должен чувствовать», – отметил он.
В ходе встречи известный гость провел мастер-класс, где послушал, как ребята прочитали отрывки из произведений Александра Пушкина, Роберта Рождественского и Александра Твардовского. По окончании чтений Максим Белбородов поделился профессиональными советами, дал ценные рекомендации по технике выразительного и эмоционального исполнения. Он отметил, что важно не просто произносить слова, а чувствовать их содержание, находить в тексте личный отклик и передавать его слушателю. Максим Белбородов подчеркнул, что для начинающего чтеца особенно ценно выбирать произведения, которые действительно близки и интересны.
Участники встречи также обсудили, как в эпоху коротких сообщений и быстрого контента сохраняется ценность вдумчивого чтения и умения слушать. Гость отметил, что литература учит концентрации, вниманию к слову и способности проживать историю, а не только получать информацию. Он подчеркнул, что важно сохранять интерес к книгам, развивать речь и не бояться трудных текстов.
Ребята с интересом слушали лектора, активно задавали вопросы. Больше всего их интересовало, какие книги сопровождали актера на протяжении жизни, помогает ли читательский опыт ему в профессии и многое другое. В конце встречи Максим Белбородов обратился с напутствием к студентам.
«Важно быть хорошим человеком, честным и искренним. Такие простые, банальные слова, но этого не хватает, особенно в больших городах, поэтому нужнее это в себе воспитывать, нежели стремление к каким-то материальным вещам», – отметил он.
Напомним, «Чтецкие программы» реализуются по итогам Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».