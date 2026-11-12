Росгвардия запускает онлайн-сервис подачи анкет для поступления на службу
На официальном сайте Управления Росгвардии по ХМАО — Югре завершается тестирование формы обратной связи «Хочу служить в Росгвардии». Сервис призван значительно упростить процесс подачи гражданами анкет (резюме) для прохождения службы в подразделениях ведомства как в автономном округе, так и в других субъектах Российской Федерации.
Теперь югорчане, принявшие решение связать свою жизнь со службой в войсках национальной гвардии, могут в удобном дистанционном формате подать заявку, заполнив специальную электронную форму. Ее запуск состоится после 23 ноября 2026 года на главной странице сайта территориального органа Росгвардии: https://86.rosguard.gov.ru/.
Для заполнения анкеты соискателю будет необходимо указать основные сведения о себе, информацию об образовании, месте прежней работы и контактные данные. После отправки заполненной формы специалисты отдела кадровой Управления Росгвардии по ХМАО — Югре оперативно обработают поступившие данные и свяжутся с кандидатом для дальнейшего собеседования и разъяснения порядка поступления на службу.
Требования к кандидатам на службу: мужчины, граждане РФ, в возрасте до 50 лет, с образованием не ниже среднего (полного) общего, отслужившие в Вооруженных силах Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сотрудникам ведомства предоставляется стабильное денежное довольствие, полный социальный пакет, медицинское обеспечение и государственные гарантии.