У семейного очага: история Дмитрия Лельхова
12 ноября в музее «Торум Маа» состоялся интерактивный проект «У семейного очага». Гостем встречи стал Дмитрий Васильевич Лельхов – представитель коренных малочисленных народов Югры, член Совета старейшин автономного округа. В этот вечер звучали истории о семье, традициях и служении Родине.
Дмитрий Васильевич родился 2 сентября 1950 года в деревне Новинские Берёзовского района. Его отец Василий Андреевич Ярлин, манси, родом из той же деревни; мать Елена Алексеевна Лельхова – ханты из соседней деревни Пашторы (ныне Белоярский район). Деревни родителей находились всего в 15 километрах друг от друга, и они знались с детства. Отец не попал на фронт по состоянию здоровья, а в 1957 году трагически погиб во время рыбалки, когда Дмитрию было семь лет. Мать одна растила четверых детей, добывая рыбу и дичь. Старшие сёстры Дмитрия умерли ещё до его взросления.
Глубокий след в истории семьи оставила война: четыре брата матери ушли на фронт и не вернулись домой. Эта трагедия стала для юного Дмитрия примером мужества и любви к Отчизне.
В школе Дмитрий учился сначала в восьмилетке, затем продолжил образование в Берёзовской средней школе №1. Уже тогда он мечтал стать военным:
– В 8 лет я пошёл в школу, в нулевой класс. Нулевой класс тогда был для того, чтобы мы, мальчишки-ханты, хотя бы начали понимать русский язык. Когда мне было девять лет, я перешёл в первый класс. По окончании школы поступил в Тюменский индустриальный институт. После первого курса строительного факультета перевёлся в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Ивановича Прошлякова.
В 1974 году окончил училище и был направлен на военную службу командиром взвода понтонно-мостового полка. Часть находилась в 40 километрах от Ленинграда, во Всеволожском районе, в первом военном городке. Четыре года возводили мостовые переправы.
На вопрос, что ещё побудило его посвятить жизнь служению Родине, Дмитрий Васильевич ответил так:
– Я родился через пять лет после Великой Победы нашего народа над фашизмом, как раз тогда фронтовики возвращались домой. У нас директором школы был фронтовик-офицер Михаил Ефимович Герасимов, он с нами занимался, проводил политработу. Наверное, всё это в совокупности и повлияло на то, что я решил стать офицером.
Сегодня, имея за плечами почти четверть века военной службы (Ленинградский военный округ, Монголия, Забайкалье, Молдавия, Германия, Оренбургская область), ветеран убеждён: важно передавать молодому поколению ценности патриотизма:
– Сейчас такое время, идёт специальная военная операция, мы, естественно, должны заниматься военно-патриотической работой. Я уже в течение 20 лет выступаю перед школьниками в Ханты-Мансийском районе. Это нужное дело, молодые ребята – будущие защитники нашей страны. Они должны быть готовы к военной службе.
После ухода в запас в 1995 году Дмитрий Васильевич получил юридическое образование, работал заместителем председателя окружного комитета по делам коренных малочисленных народов Севера, возглавлял аппарат комиссии по вопросам помилования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сегодня он – член Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера и ассоциации «Боевое братство».
За свою жизнь Дмитрий Васильевич Лельхов был награждён более чем 40 наградами, включая Благодарственное письмо Президента РФ, но главная награда для него – это уважение земляков и любовь семьи: супруги Фаины (которой недавно не стало) и двоих взрослых детей.
Вечер также был посвящён дню рождения гостя, 2 сентября этого года Дмитрий Васильевич отметил 76-летие. В этот вечер исполнялись песни на родных языках, танцы.
Мы, журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», присоединяемся ко всем поздравлениям, прозвучавшим на вечере и желаем Дмитрию Васильевичу крепкого сибирского здоровья, долголетия и семейного благополучия!
Николай Меров