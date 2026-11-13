У семейного очага: история Дмитрия Лельхова

12 ноября в музее «Торум Маа» состоялся интерактивный проект «У семейного очага». Гостем встречи стал Дмитрий Васильевич Лельхов – представитель коренных малочисленных народов Югры, член Совета старейшин автономного округа. В этот вечер звучали истории о семье, традициях и служении Родине.