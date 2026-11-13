Многонациональная Россия: лектор Общества «Знание» поделился опытом с югорчанами
Просветительская встреча состоялась на площадке Сургутского института экономики, управления и права. Слушателями стали учащиеся учебного учреждения. Организатором выступило Российское общество «Знание». Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Встречу с участниками провел лектор Российского общества «Знание», ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации Андрей Худолеев. Он прочитал лекцию «Многонациональная Россия: исторический опыт национального единства».
Спикер рассказал, что наша страна не является этническим государством или «плавильным котлом» по американской модели, где культуры и идентичности должны растворяться в единой общей форме. Российская государственность изначально складывалась как многонациональная: уже на раннем этапе ее формирования рядом жили славяне, финно-угорские, балтские и тюркские народы. С расширением границ к этому сообществу присоединялись народы Поволжья, Сибири, Кавказа и других регионов страны.
Андрей Худолеев подчеркнул, что на протяжении веков в России шел процесс взаимного привыкания, проникновения и смешивания народов. Сотни этносов жили вместе и рядом с русскими, сохраняя собственные языки, традиции, религиозные практики и культурные особенности. Именно такой опыт совместного проживания, по мнению лектора, стал основой российской модели многонационального государства, в которой единство не означает отказа от самобытности.
Отдельное внимание было уделено общей военной истории страны. Лектор отметил, что в период Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны представители разных народов сражались бок о бок, защищая общую Родину. По его словам, этот опыт показывает, что национальное единство проявляется не только в культуре и повседневной жизни, но и в способности людей объединяться перед лицом общих испытаний.
Спикер также рассказал, как общая история народов способствовала формированию единой российскости и российской общности. Он подчеркнул, что наша страна объединяет не только территории, но и общества, связанные общими духовно-нравственными ценностями: представлением о добре, взаимодействии, отношении к детям, старшим и женщине.
Отдельное внимание лектор уделил событиям 1612 года и значению Дня народного единства. Он рассказал о многонациональном ополчении, в котором участвовали не только русские, но и представители народов Поволжья и других регионов страны, объединившихся для защиты Отечества.
Андрей Худолеев отметил, что разговор о национальном единстве особенно важен сегодня, поскольку вокруг этой темы существует немало мифов и искажений исторических фактов. Он отметил, что незнание истории нередко используют для разжигания межнациональной розни. Эксперт подчеркнул, что историческое просвещение и работа с первоисточниками помогают противостоять фальсификациям.
«Одна из задач нашей лекции – это еще такое историческое просвещение, борьба с фальсификациями первоисточников. Я предложил сделать участникам мини-практикум проверки информации: они сравнивали различные источники, учились обращать внимание на происхождение цитат и не принимать сведения без проверки», – рассказал лектор.
Отметим, что встречи с лектором пройдут 14 ноября в поселке Нижнесортымский для школьников и представителей разных народов и 15 ноября в Дома дружбы народов Сургута.
Знание.Лекторий – это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
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