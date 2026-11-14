Делегация Югры представила культуру обских угров на форуме коренных народов в Салехарде
В Салехарде 13-15 ноября проходит финальный этап II Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России. В течение года мероприятие принимали разные регионы при поддержке Минкультуры РФ.
Завершающей площадкой стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В Год единства народов России участники знакомятся с историей и традициями коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Делегация Югры включилась в культурную и деловую программу. На стенде региона презентовали иммерсивный проект «Путь невесты» музея «Торум Маа». Выставка рассказывает о свадебных традициях ханты и манси через семь предметов, символизирующих путь девушки из родительского дома к семейному очагу.
На конференции «Сохранение и развитие культурных традиций коренных малочисленных народов» выступила директор музея «Торум Маа» Елена Федотова. Она представила исследование о свадебной атрибутике обских угров. Участников конференции отметили благодарственным письмом министра культуры России Ольги Любимовой.
В выставочном пространстве форума показали изделия ручной работы народного мастера России из Ханты-Мансийска Марии Эккерт и коллекцию керамики «Легенды Югры» художника из Урая Светланы Лебедевой.
Сегодня югорчане выступят на гала-концерте форума. Трансляция начнется в 15:00 по московскому времени. Театр обско-угорских народов «Солнце» и творческие коллективы из Октябрьского и Сургутского районов познакомят зрителей с культурой северных народов через песни, танцы и театрализованные представления.