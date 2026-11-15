Законопроект о продлении «гаражной амнистии» одобрен на очередном заседании правительства Югры, которое накануне провел губернатор Руслан Кухарук. Закон упрощает процедуру оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними, возведенных до 2005 года.