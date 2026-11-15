В Югре подвели итоги Международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!»
В Ханты-Мансийске на большом гала-концерте подвели итоги международного фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья». Это значимое событие культурной жизни Югры, направленное на сохранение нематериального этнокультурного достояния, поддержку национальных творческих коллективов и развитие межрегионального и международного культурного сотрудничества. Фестиваль проводится с 2011 года, с 2022 года имеет статус международного.
Организаторы отмечают, что в фестивале приняли участие свыше 6000 человек — представители 71 региона России и 6 зарубежных стран: Республики Беларусь, Германии, Казахстана, Египта, Китая и Монголии. На сцене Центра искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске выступили лучшие из лучших - обладатели Гран при и лауреаты I степени. Это коллективы и солисты из Тюменской, Кемеровской, Иркутской, Тульской областей, республик Марий Эл и Удмуртии, из Москвы, Ненецкого и Ханты Мансийского автономных округов, а также из Республики Беларусь, Монголии и Китайской Народной Республики.
Открывая мероприятие, директор окружного департамента внутренней политики Кирилл Харитонов отметил:
«2026-ой объявлен Годом единства народов России, а в Югре параллельно отмечается Год молодой семьи. Эти ценности лежат в основе всех крупных мероприятий, проходящих в регионе в течение года, и они близки каждому участнику сегодняшнего фестиваля».
На сцене были представлены творческие номера в четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальное творчество» и «Обрядовый, игровой фольклор».
Концепцией фестиваля этого года стала «Нить традиций — полотно дружбы». Идея в том, что подобно искусному полотну, которое создается переплетением множества нитей, дружба народов складывается из человеческих судеб, общих исторических событий, традиций, духовных ценностей и стремления к взаимопониманию. И невозможно создать прочное полотно, если нити не соединены между собой. Перед каждым творческим номером на экране транслировались узоры и орнаменты того народа, которому посвящено выступление. Главным художественным образом гала-концерта стал рушник, как символ сохранения традиций, связи поколений, гостеприимства и дружбы народов.
Номера переносили зрителей из Сибири в Белоруссию, из Кузбасса – в Китайскую народную республику. Каждое выступление отражало душу конкретного народа. Среди всего этого разноцветья узоров эксперты жюри выбрали победителей.
Обладателями гран-при фестиваля в этом году стали Владимир Жуков из Тульской области и народный коллектив театра-студии танца «ЖаркИ» из Иркутской области.
Главные награды фестиваля участникам вручила директор Департамента культуры Югры Маргарита Козлова.
Отметим, что в 2026 году поступило 732 заявки (6 290 участников) из 71 субъекта РФ и 7 зарубежных стран. Организатором фестиваля выступают Окружной Дом народного творчества при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.