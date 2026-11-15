Школьный курс по работе с искусственным интеллектом и кибербезопасности апробируется в Югре
Базовые знания – как нейросеть может помочь в учебе, как отличить факт от фейка, как уберечь свои персональные данные – получат школьники Югры на вновь введенном курсе внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность».
По информации окружного департамента образования и науки, его апробация в автономном округе уже стартовала в ноябре текущего года, сообщает mvremya.ru
Пилотными площадками стали 10 школ из девяти муниципалитетов: Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута, Радужного, Ханты-Мансийска, Югорска, Пыть-Яха, а также Белоярского и Сургутского районов. Если эксперимент себя оправдает, его внедрят во все школы региона со второго полугодия 2026/2027 учебного года. А с 1 сентября 2027 года такие занятия начнутся во всех российских школах.
Курс подготовлен для ребят, обучающихся в 5–11 классах, и включает в себя два крупных блока: ИИ как инструмент для решения различных задач и методы проверки поступающей информации, а также безопасному серфингу в цифровой среде. Департамент образования и науки Югры закупил для школ 21 839 экземпляров учебников «Введение в искусственный интеллект», охватывающих три возрастных группы: 5–6, 7–8 и 9 классы.
Занятия будут проходить раз в неделю, в структуре занятия предусмотрено тематическое видео, задания для практической работы и контрольные вопросы.
«Работа с искусственным интеллектом уже становится частью образовательной и профессиональной среды, поэтому школьникам важно не только знать о возможностях современных технологий, но и понимать границы их применения. В рамках курса ребята будут учиться использовать искусственный интеллект как инструмент для решения учебных и практических задач, критически оценивать полученную информацию, распознавать фейки и соблюдать правила цифровой безопасности», – подчеркнула заместитель директора департамента образования и науки Югры Инна Святченко.
Педагогов, которые уже прошли курс повышения квалификации по программе «Искусственный интеллект в работе учителя», дополнительно поддержат методические разработки и технические инструкции. К концу ноября обучение завершат 3 176 слушателей.