В Игриме начали выпускать пельмени с арктическим статусом
В посёлке Игрим Березовского района начал работу цех по производству пельменей и вареников. Проект реализован в преференциальном режиме Арктической зоны РФ индивидуальным предпринимателем Олегом Маляревичем.
В производство вложено более 1,4 млн рублей, создано пять рабочих мест — план выполнен полностью. На этапе запуска предприниматель получил консультационную поддержку государства.
«Для нас важно выпускать продукт, которому люди будут доверять, — отмечает Олег Маляревич. — Мы делаем ставку на традиционные рецепты, качественное сырьё и строгий контроль на каждом этапе».
Скоро продукция цеха появится на прилавках — сначала у жителей Игрима, затем и за пределами посёлка. Выбор локации не случаен: собственное пищевое производство укрепляет продовольственную базу района и делает качественные продукты доступнее для северян.
Преферененциальный режим действует в России с 2020 года, когда вступил в силу закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Резидентам он даёт налоговые льготы, субсидирование страховых взносов, землю без торгов и сопровождение проектов.
Напомним, в сентябре 2023 года президент России одобрил включение Березовского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа в состав Арктической зоны — Югра стала десятым регионом страны, чьи территории вошли в неё. В марте 2024 года Владимир Путин подписал соответствующий закон, и после его опубликования стартовал приём заявок от потенциальных инвесторов.
Минимальный порог входа в режим — 1 млн рублей инвестиций и новый для заявителя вид деятельности. Это открыло дверь не только крупным недропользователям, но и малому бизнесу. Ожидалось, что за счёт нового статуса в двух районах Югры удастся привлечь более 3,5 млрд рублей частных инвестиций и создать не менее 247 рабочих мест, а в Березовском районе планировалось реализовать четыре проекта на сумму свыше 2,6 млрд рублей.
Первым резидентом АЗРФ в округе стала компания из Белоярского района, связанная с нефтесервисом, — инвестпроект тогда оценили в 3 млрд рублей и 150 рабочих мест.
Уже тогда подчёркивали: преференциальный режим позволит бизнесу работать не только в добыче, но и в сфере услуг, туризме и пищевой промышленности.
Цех в Игриме — пример именно такого «не добывающего» проекта: предприниматель зарегистрирован на территории арктического муниципалитета, вложился сверх минимального порога и получил статус резидента. В импортозамещающем ключе это ещё и про продовольственную безопасность: собственное производство полуфабрикатов снижает зависимость посёлка от дальних поставок.
Правительство Югры и региональный Департамент промышленности ведут резидентов АЗРФ от оформления статуса до запуска производства — помогают льготами и консультациями. На окружном уровне сопровождением занимается и Фонд развития Югры, который помогает арктическим инвесторам пройти все стадии проекта.