На Зимних играх паралимпийцев в Югре определены победители в биатлоне
Очередные награды разыграны на международных соревнованиях «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Ханты-Мансийске.
Накануне на трассе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко подвели итоги биатлонных гонок на дистанции 12,5 км.
Спортсменам пришлось бороться не только с соперниками и дистанцией, но и с непростыми погодными условиями. Сильный ветер усложнял прохождение трассы и работу на огневых рубежах. Однако участники соревнований продемонстрировали отличную подготовку, выдержку и меткость.
В такой борьбе многое решает стрельба. На четырех рубежах любая ошибка может отбросить из числа претендентов на награды. В итоге в непредсказуемом противостоянии в классе LW10–12 гонка принесла сюрпризы. Победу одержал Евгений Черный, второе место занял Григорий Мурыгин, бронзовую награду забрал Данила Бритик. Двукратный паралимпийский чемпион Иван Голубков на этот раз был лишь пятый, сразу вслед за ним финишировал югорчанин Дмитрий Баталов – обоих подвела стрельба.
Среди женщин чемпионское звание завоевала Наталья Кочерова, второй к финишу пришла Акжана Абдикаримова, третьей стала Ирина Гуляева.
А вот в классе LW2–9 у мужчин обошлось без неожиданностей – свой класс подтвердил двукратный паралимпийский чемпион Владислав Лекомцев, одержав очередную победу на этих Играх. Второе и третье места заняли Александр Проньков и Виталий Малышев.
В состязании женщин «золото» завоевала Юлия Михеева, сумевшая опередить главного фаворита гонок Екатерину Румянцеву. Замкнула тройку белорусская биатлонистка Дарья Федькович.
В выступлении спортсменов в категории спорта слепых у мужчин на той же дистанции 12,5 км чемпионом стал Денис Деканов в паре со спортсменом-ведущим Александром Смоляниным, второе место занял дуэт Александр Максимов и спортсмен-ведущий Роман Тарасов, третьими к финишу пришли Даниил Чучин и Артем Николаев.
У женщин победу праздновала трехкратная чемпионка миланской Паралимпиады Анастасия Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин, также на подиум поднялись Вера Хлызова с Александром Шкляевым и Анна Панферова с Андреем Жуковым.
Сегодня в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко атлеты соревнуются в лыжных спринтах классическим стилем.
Тем временем в следж-хоккее настало время решающих матчей. Сегодня уже состоялась игра за бронзовые награды, в которой сборная Казахстана обыграла хоккеистов Мексики со счетом 13:1. А в финале золотые награды разыграют две российские команды.