Здравоохранение Югры: итоги года и новые возможности
17 ноября в Ханты-Мансийске на площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы системы здравоохранения Югры в 2026 году и перспективам её развития. Спикером встречи выступил директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Роман Паськов.
В ходе общения с журналистами были затронуты наиболее актуальные вопросы отрасли: развитие медицинской инфраструктуры, внедрение современных технологий, доступность медицинской помощи для жителей отдалённых населённых пунктов и обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами.
Одним из значимых событий года стало открытие новой станции переливания крови в Сургуте. Благодаря современному оборудованию объёмы заготовки отдельных компонентов донорской крови увеличились практически в три раза. Особое внимание уделяется инфекционной и иммунологической безопасности. В частности, внедрены технологии, позволяющие выявлять редкие возбудители инфекционных заболеваний, а также проводить специальную обработку компонентов крови для снижения риска нежелательных реакций у пациентов. Новая станция рассчитана на одновременное пребывание до 60 доноров, для которых созданы комфортные условия.
Отдельной темой стала цифровизация здравоохранения. По словам Романа Паськова, в 2025 году количество телемедицинских консультаций в округе удалось увеличить вдвое. Дополнительные возможности появились с внедрением национального мессенджера MAX. Теперь жители могут записываться на приём к врачу, получать напоминания о предстоящем посещении, менять время записи и оценивать качество оказанной медицинской помощи. Кроме того, появилась возможность дистанционного закрытия листка нетрудоспособности при выздоровлении без посещения медицинской организации.
Не менее важным направлением остаётся кадровое обеспечение. В округе развиваются программы целевого обучения и наставничества, которые помогают молодым специалистам быстрее адаптироваться к работе. На сегодняшний день в медицинские организации Югры уже пришли 637 молодых специалистов, каждый из которых обеспечен наставником. Для привлечения врачей и фельдшеров в небольшие населённые пункты продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Особое внимание в ходе пресс-конференции уделили организации медицинской помощи жителям труднодоступных территорий. В этом году первую навигацию завершила плавполиклиника «Святитель Лука». Благодаря работе двух плавучих медицинских комплексов количество населённых пунктов, охваченных выездной медицинской помощью, увеличилось с 49 до 94. Медицинское обслуживание получили жители территорий, где проживает около 20 тысяч человек. Впервые плавполиклиники посетили 18 населённых пунктов.
За время навигации специалисты провели более 30 тысяч лабораторных и свыше 13 тысяч инструментальных исследований. Жители могли пройти ультразвуковую и рентгеновскую диагностику, эндоскопические обследования, а также получить консультации узких специалистов, в том числе стоматолога, невролога и акушера-гинеколога.
Как отметил руководитель окружного департамента, работа по повышению доступности медицинской помощи будет продолжена. Помимо плавполиклиник, в отдалённых поселениях задействованы мобильные медицинские комплексы, оснащённые необходимым диагностическим оборудованием.
Пресс-конференция стала возможностью подвести основные итоги уходящего года и обозначить направления дальнейшей работы. Развитие медицинской инфраструктуры, внедрение цифровых решений, привлечение молодых специалистов и обеспечение доступности медицинской помощи независимо от места проживания остаются важными задачами системы здравоохранения Югры.
Пётр Молданов