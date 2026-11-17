«Гаражная амнистия» в Югре продлена до 2031 года
Законопроект о продлении «гаражной амнистии» одобрен на очередном заседании правительства Югры, которое накануне провел губернатор Руслан Кухарук. Закон упрощает процедуру оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними, возведенных до 2005 года.
Разъясняя положения документа, заместитель губернатора и руководитель департамента по управлению государственным имуществом Югры Светлана Петрик отметила, что упрощенная схема оформления будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Муниципалитеты будут составлять списки незарегистрированных гаражей и публиковать эту информацию на своих официальных сайтах. Также будут проводиться консультации, круглые столы, дни открытых дверей и уведомления в гаражных кооперативах.
За последние три года в Югре проведена большая работа по выявлению незарегистрированных гаражей. На данный момент обнаружено более 40 тысяч таких объектов, и права на 70 процентов из них уже оформлены благодаря совместным усилиям властей и председателей кооперативов. Новый закон поможет завершить процесс оформления оставшихся гаражей и участков.
Законопроект будет направлен на рассмотрение Думы Югры, депутаты должны принять решение на ближайшем заседании. В случае одобрения решение сразу вступит в силу после публикации и будет действовать следующие пять лет.