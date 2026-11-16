Многодетным семьям и участникам СВО станет проще оформить права на земельный участок
Ряд решений, связанных с правами на получение земельных участков, приняты на очередном заседании правительства Югры, которое сегодня провел губернатор Руслан Кухарук. В частности одобрены изменения в отдельные окружные законы, расширяющие меры поддержки для многодетных семей и участников специальной военной операции.
«Теперь многодетными семьями, имеющими право на эту меру поддержки, будут считаться родители, воспитывающие трёх и более детей в возрасте до 23 лет при условии их очного обучения в колледже или вузе», – пояснила в ходе заседания заместитель губернатора, директор департамента по управлению государственным имуществом Югры Светлана Петрик.
Также упрощается процедура получения земельных участков для участников спецоперации, которые имеют государственные награды, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации.
«Речь идет о бойцах, удостоенных звания Героя России и награжденных орденами «За заслуги перед Отечеством» в ходе специальной военной операции. Законопроект согласован с Советом муниципальных образований», - добавила Светлана Петрик.
Военнослужащим больше не придется при подаче заявления на получение земли для индивидуального жилищного строительства предоставлять сведения о членах семьи, поскольку участки предоставляются в личную собственность. Решение устраняет избыточную бюрократическую нагрузку и позволяет сэкономить время ветеранов СВО и их родных при оформлении документов.
Решение вступит в силу после рассмотрения на ближайшем заседании Думы Югры, которое запланировано на 25 ноября.