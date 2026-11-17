Югорчан зовут на всероссийскую акцию «Кто такие русские?»
Жители региона могут присоединиться к всероссийской акции «Кто такие русские?» Она направлена на формирование национального самосознания, укрепление единства граждан России и демонстрацию образа страны за рубежом.
Мероприятие проводит региональная общественная организация «Общество содействия изучению и развитию культурно-исторических традиций „Отечество“» при поддержке органов власти. Акция продлится с 9 ноября по 15 декабря 2026 года.
К участию приглашаются все желающие — от школьников и студентов до трудовых коллективов и общественных объединений. Возраст не ограничен. Подать работу может юридическое лицо: образовательное учреждение, дом культуры, общественная организация или предприятие.
Участникам нужно представить творческие работы в формате рисунка, плаката, фотоколлажа или короткого видеоряда до двух минут. Каждую работу должна сопровождать пояснительная записка объёмом до 500 слов с указанием представляемого юридического лица и количества участников.
Работы принимают в официальной группе акции во «ВКонтакте». Лучшие материалы войдут в единый медиапакет. Его направят в российские и зарубежные организации, посольства, культурные центры и университеты, чтобы объективно представить образ России и её граждан на международной арене.