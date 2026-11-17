Музеи Югры развивают международное сотрудничество
17 ноября в городе Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция с участием директора Департамента культуры Югры Маргариты Сергеевны Козловой, заместителя директора по развитию Музея геологии, нефти и газа Анны Юрьевны Салыкиной и директора музея Природы и Человека Ивана Сергеевича Яшкова.
Встреча посвящена международным и межрегиональным музейным проектам, которые реализуют учреждения культуры Югры.
15 сентября на базе Музея геологии, нефти и газа открылась мультимедийная выставка «Энергия недр». Проект создан компанией «Газпром нефть» при поддержке Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры. Выставка рассказывает о развитии отрасли, её людях и возможностях, которые недра открывают для специалистов настоящего и будущего. Это не просто выставочный, а профориентационный проект.
В завершение календарного года пройдёт XV конкурс «Музейный олимп Югры». В рамках мероприятия отметят специалистов музейного дела, выставочные проекты и образовательные программы музеев округа в различных номинациях.
Организатором ежегодно выступает Музей геологии, нефти и газа.
В этом году на площадке Музея Природы и Человека также открылся детский культурно-просветительский центр – новое направление национального проекта «Семья», реализуемое на базе государственного учреждения.
При поддержке гранта губернатора Югры был создан проект «Иртыш индустриальный», который сотрудники Музея Природы и Человека начали реализовывать в 2024 году. В рамках проекта состоялась экспедиция по маршруту от Китая до Ханты-Мансийска и обратно.
20 ноября в Национальном музее Республики Казахстан откроется выставочный проект «Иртышский транзит».
Наталья Краснопеева