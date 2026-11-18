«Белый Клык» Джека Лондона и не только…
В минувшие выходные в театре обско-угорских народов «Солнце» состоялась премьера спектакля «Белый Клык» по повести Джека Лондона. Заявлено – драма с элементами фарса. Режиссёр спектакля – Сергей Хомченков.
В основу действа положено знаменитое произведение американского писателя, при этом затронута тема происхождения собаки согласно преданиям обских угров. Получился красивый симбиоз культур – древней угорской и современной западной.
Действие пьесы разворачивается в традиционном жилище оленеводов – чуме, где тепло и уютно, где каждый член семьи занят своим делом. А на улице лютует буран, но именно в этот момент самому младшему члену семьи – 12-летнему сыну, захотелось на охоту, но из-за непогоды выход был отложен.
В поисках занятия для себя мальчик обнаруживает потрёпанную книгу Джека Лондона «Белый Клык», где отсутствует половина страниц. Подросток нервничает, ему хочется знать продолжение и тут члены семьи одномоментно превращаются в актёров – показывают действо произведения.
В повести «Белый Клык» рассказывается о нелёгкой судьбе прирученного волка Белый Клык, живущего на Аляске в период так называемой «золотой лихорадки». Большая часть повествования показана глазами самого волка-полукровки – решительного и бесстрашного, испытавшего в своей жизни предательство и подлость со стороны человека. Тяжёлое мытарство Белого Клыка было вознаграждено появлением в его жизни последнего хозяина Уиндона Скотта, подарившего ему счастливую жизнь.
По ходу повествования действо спектакля сменялось – вечерами перед сном бабушка с мамой на импровизированном песочном экране показывали народные сказки о собаке. «Некогда Нуми Торум спустил собаку на Землю и велел быть рядом с человеком, помогать и оберегать его от хищных зверей», – рассказывает бабушка.
Также была показана мансийская сказка «Как собака себе товарища искала», в которой рассказывается о том, как собака в поисках друга подружилась с волком, медведем и человеком. Лишь человек показался собаке самым сильным на земле, поэтому он решил жить рядом с ним, быть ему хорошим и верным другом.
Спектакль «Белый Клык» – это история взросления мальчика, который учится быть сильным и мужественным охотником.
Судя по зрительской реакции – спектакль удался! Поздравляем с удачной премьерой театр «Солнце»!
Людмила Гурьева
Фотографии предоставлены театром обско-угорских народов "Солнце"