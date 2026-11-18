Диплом не нужен, нужна готовность учиться — ветеранов СВО из Югры зовут во «Время героев»
Более 15 тысяч человек уже подали заявки на третий поток программы «Время героев». Новый набор ориентирован на ветеранов СВО и военнослужащих без высшего образования.
Участники пройдут ускоренную трёхлетнюю программу вместо стандартной четырёхлетней и получат дипломы государственного образца. Слушатели освоят инструменты государственного и муниципального управления, изучат работу органов власти и процесс принятия управленческих решений.
Член комитета Госдумы по обороне, участник программы, Герой России Денис Чернавин отметил, что старт третьего потока станет важным вкладом в укрепление кадрового потенциала страны. «Раньше без диплома на программу было невозможно попасть. Решение Президента это изменило, теперь отбор открыт для большего числа участников СВО», — сказал он.
Третий поток стартовал 9 ноября. Участие могут принять граждане РФ, проявившие мужество и героизм на СВО и имеющие среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Главное условие — готовность учиться. Диплом о высшем образовании не требуется.
«"Время героев" – уникальный шанс получить высококлассное образование с привлечением передовых технологий, лучших преподавателей, прямым общением и передачей опыта от самых опытных управленцев. Чтобы в конечном итоге войти в кадровый резерв Президента, стать частью команды Верховного Главнокомандующего», – отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике, выпускник первого потока, Герой России Владимир Сайбель.
Заявку можно подать до 25 января 2027 года на официальном сайте времягероев.рф. Организаторы соберут анкеты и эссе, следующим этапом станет тестирование. Лучшие по итогам оценки войдут в окончательный список участников программы.