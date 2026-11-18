Борис Хохряков избран секретарем Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России»
В Ханты-Мансийске состоялась 40-я Конференция регионального отделения «Единой России». Делегаты подвели итоги работы отделения партии за предыдущие пять лет, обсудили задачи на 2027 год и переизбрали руководство окружного отделения.
Кроме того, подведены итоги работы фракции «Единая Россия» в Думе Югры в ходе предыдущего созыва, а также Региональной общественной приёмной, отделения «Молодой Гвардии Единой России». Затем участники конференции избрали делегатов, которые представят автономный округ на XXIV Съезде партии.
В мероприятии приняли участие губернатор Югры, член Президиума регионального политического совета партии Руслан Кухарук, секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», председатель Думы автономного округа Борис Хохряков, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Думе Югры, заместитель председателя Думы региона Наталья Западнова, депутаты всех уровней, делегаты 22 местных отделений партии, руководители и представители органов исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления автономного округа.
Руслан Кухарук, приветствуя коллег, обратил внимание на то, что перед органами власти сегодня стоят серьезные вызовы, которые им предстоит преодолевать вместе. И роль партии в этом будет определяющей. Он поздравил однопартийцев с предстоящим 25-летним юбилеем «Единой России», который будет отмечаться 1 декабря.
«За этот период времени партия доказала не только свою состоятельность как политическая сила, на которую опирается наш президент Владимир Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации. Но это та движущая сила, которая в каждом регионе, в каждом муниципалитете в непростые времена, которые нам с вами довелось жить и работать, всегда была не только оплотом, но и объединяющим началом», — подчеркнул губернатор Югры.
Борис Хохряков, открывая конференцию, отметил, что пять лет — это не просто календарный отрезок между двумя политическими циклами: для страны, для округа и для партии это была целая эпоха:
«Эпоха испытаний на прочность, проверки на верность слову. Эпоха, когда мы учились работать в совершенно новых, порой беспрецедентных условиях внешнего давления и глобальных вызовов. И сегодня, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать: мы прошли этот путь достойно. Мы не просто выстояли — мы окрепли и доказали, что "Единая Россия" была и остаётся главной опорой государства и Президента».
За отчетный период проведено 232 избирательные кампании, замещено 1 683 депутатских мандата. Почти 87,5% из них получили кандидаты «Единой России». Эта цифра — тот стальной каркас, на котором держится вся система власти в регионе, добавил секретарь регионального отделения партии.
«В 2024 году депутаты Думы автономного округа избрали главой региона Руслана Кухарука. Его кандидатуру поддержало региональное отделение "Единой России". Сегодня могу с уверенностью сказать, что мы сделали правильный выбор. Руслан Николаевич уделяет особое внимание вопросам, которые волнуют жителей Югры, и последовательно работает над развитием региона. Мы не просто удержали позиции — мы выстроили мощную политическую вертикаль», — сказал Борис Хохряков.
В заключительной части конференции делегаты избрали руководящие органы партии. По итогам тайного голосования Борис Хохряков избран секретарём Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» на новый срок.
«Благодарю всех делегатов за доверие — за то, что поддержали мою кандидатуру на должность секретаря Регионального отделения. Это не просто высокая честь, это прежде всего огромная ответственность перед всей нашей партийной командой и перед жителями Югры», — отметил Борис Хохряков.
Он напомнил, что одним из приоритетов дальнейшей работы станет реализация народной программы 2.0, в которую вошли 723 проекта, сформированных на основе 47 тысяч предложений югорчан. Они направлены на развитие региона и повышение качества жизни в округе. Напомним, что по итогам первой программы «Карта развития Югры» реализовано 476 из 553 проектов — более 86% запланированных обязательств.
Также на Конференции избрали членов Регионального политического совета, его Президиума, Региональной контрольной комиссии и делегатов на XXIV Съезд «Единой России», который состоится 5 декабря в Москве.