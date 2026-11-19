Более 3,9 тысяч югорских школьников на онлайн-уроках узнали, как работает пенсионная система
В рамках образовательного проекта Социального фонда России для школьников «Все о будущей пенсии» специалисты Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре провели в режиме онлайн уроки пенсионной и финансовой грамотности юным югорчанам.
Во время урока заместитель управляющего региональным Отделением Евгений Нордгеймер рассказал школьникам Югры о том, как действует пенсионная система в России, какие виды пенсий существуют, зачем нужен СНИЛС, при каких условиях у человека возникает право на получение страховой пенсии, как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную, а также об истории пенсий в России. Также специалист фонда проинформировал школьников о возможности получать государственные услуги Социального фонда России через интернет.
На слайдах презентации ребятам представили электронные услуги регионального Отделения СФР по ХМАО – Югре, а также сайт «Школьникам о пенсиях», на котором в игровой интерактивной форме предложена полезная для молодёжи информация о будущей пенсии. Лектор обратил внимание ребят на то, что пенсия формируется с первого рабочего дня, поэтому важно уметь рационально распоряжаться своими денежными средствами и быть финансово грамотными.
«Наша задача - в простой и доступной форме объяснить молодёжи порядок формирования пенсионных прав, роль белой заработной платы. После наших встреч у них должно появиться четкое понимание, из чего складывается будущая пенсия, значение личной ответственности за своё пенсионное будущее. Именно с этой целью и проводятся уроки пенсионной грамотности», – подчеркнул Евгений Нордгеймер.
Всю информацию о том, как формируется будущая пенсия, можно найти на сайте Школьникам о пенсиях: http://school.sfr.gov.ru/
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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