Творческие команды Югры поборются за президентские гранты на культурные проекты
Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) принимает заявки на новый грантовый конкурс. Творческие команды ХМАО могут отправить свои проекты до 7 декабря.
За время работы фонда поддержку получил 121 проект из Югры. По этому показателю округ занимает четвертое место в Уральском федеральном округе. Общая сумма грантов для югорчан составила 105,17 млн рублей, а софинансирование привлекло еще почти 212 млн рублей.
Среди реализованных инициатив — этно-спектакль «ЭтноКод». В его рамках молодежь проходила мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии и фольклору, чтобы сохранять русскую культуру. Еще один успешный пример — постановка балета «Спящая красавица». Воспитанницы студий из Югорска и Екатеринбурга занимались с профессиональными педагогами и вышли на одну сцену с солистами оперного театра.
Также в регионе на средства гранта провели «Филармонические сезоны» в Нягани, где детям и подросткам рассказывали о классической музыке. А в Югорске поддержали юных джазменов, организовав для них обучение с известными музыкантами.
Прием заявок на новый конкурс стартовал 27 октября. Участвовать могут НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Главные цели проектов — сохранение культурной идентичности, укрепление традиционных ценностей, патриотическое воспитание и поддержка творческих инициатив в новых регионах.