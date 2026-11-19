И снова ярмарка местных производителей и мастеров в «Сургут Сити Молле»
21 ноября 2026 года с 10:00 до 22:00 в ТРЦ «Сургут Сити Молл» состоится ярмарка с участием более 52 местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания, мастеров, ремесленников и локальных брендов одежды.
На ярмарке будут представлены:
Продукты питания. Домашние пельмени и полуфабрикаты, рыба вяленая, а также холодного и горячего копчения, башкирский мёд, чак-чак, баурсак, продукты пчеловодства, «Сургутский живой шоколад», кондитерские изделия, травяные чаи и сборы, орехи в меду, дикоросы, ягоды в сиропе и варенье, микрозелень.
Одежда и аксессуары. Сургутские бренды взрослой и детской одежды с авторским дизайном, шубы, шапки и варежки, изделия из меха и кожи, кепки, шоперы и полотенца с вышивкой.
Сувениры и декор. Украшения из натуральных камней, японского бисера и стекла, современные кокошники, керамика и посуда, столярные изделия и декор для интерьера, свечи и ароматы для дома, интерьерные куклы, вязаные и валяные игрушки, вязаные ковры и макраме, изделия из эпоксидной смолы и мха, открытки и наклейки с авторскими иллюстрациями. Центр помощи людям с ОВЗ и инвалидностью «Егорша» представит картины, постеры, вязаные изделия и кружки с росписью.
До Нового года остаётся шесть недель, и на ярмарке можно заранее приобрести подарки для родных, близких, коллег и друзей!
Когда: 21 ноября 2026 года, начало в 10:00 (до 22:00)
Где: ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Вход: свободный, 0+
Приходите всей семьёй!
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