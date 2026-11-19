Музейный театр «Четыре искусства» представит спектакль «Сказки о картинах: от мамонтов до императрицы»
Музейный любительский театр «Четыре искусства» 21 ноября в 15:00 покажет спектакль «Сказки о картинах: от мамонтов до императрицы» 12+. Юмористически-абсурдная постановка расскажет о героях полотен из собрания Государственного художественного музея, которые обретают собственную историю за пределами рамы. Артисты театра представят новеллы по мотивам работ Виктора Васнецова, Константина Маковского, Николая Неврева, Георга Фридриха Шмидта, Степана Галактионова, Валентина Серова. Сюжеты охватывают исторический период от каменного века до начала XX столетия. Режиссёр – Наталья Голицына.
«Сказки о картинах» – это театральный проект, в котором актёры наделяют голосом и характером персонажей музейных произведений, выстраивая их судьбы в сюжетные новеллы. Постановка станет уже девятой в истории театра. Над сценарием работали Константин Максимов, Виталий Сабадаш, Наталья Голицына и Тимофей Верховский. Постановка сопровождается живой музыкой в исполнении Анны Марковой (флейта) и Виталия Сабадаша (фортепиано).
Актёры: Константин Максимов, Вячеслав Худяков, Владимир Киреев, Ксения Якуба, Виталий Сабадаш, Анна Маркова, Ольга Каргаполова, Ксения Вереск, Наталья Киященко, Анастасия Конева, Виталина Бочкарёва, Арина Орлова, Артём Пантеринов, Тимофей Верховский, Олег Иванов.
Спектакль «Сказки о картинах» – победитель грантового конкурса «Газпром нефти», который реализуется при поддержке «Газпромнефть-Хантоса» по программе социальных инвестиций «Родные города».
Вход свободный.
Государственный художественный музей, ул. Мира, 2А.
Тел. (3467) 33-08-68, 33-08-21