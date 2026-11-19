Традиционные орнаменты обских угров в современном дизайне
Сегодня культурное наследие коренных народов Югры всё чаще используется современными художниками и дизайнерами. Орнаментальные мотивы ханты и манси можно увидеть на различных предметах. Однако при этом нередко возникают конфликтные ситуации между носителями культуры и творческими людьми из-за некорректного использования орнаментальных мотивов в современном искусстве.
Например, изображение «медведя» занимает важное место в мифологии ханты и манси. Его образ связан с мировоззрением этих народов, поэтому подобные изображения традиционно использовались в определённых предметах и обрядах, а их произвольное размещение на одежде и сувенирах может быть воспринято как неуважение к культурным традициям.
В то же время многие геометрические орнаменты обладают широкими возможностями для применения в современном дизайне и искусстве.
Сегодня в Югре найден выход из создавшейся ситуации: готовится
издание «Орнаменты обских угров: коллекция паттернов» – специальный сборник «разрешённых» орнаментов обских угров, предназначенных для дизайнеров, художников и представителей креативных индустрий.
Работа над изданием велась по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука. Необходимость создания такого сборника возникла после обращения представителей бизнеса, заинтересованных в использовании традиционных орнаментов в современной продукции. Важно было определить, какие мотивы могут свободно применяться в коммерческих проектах, а какие требуют особого отношения и должны оставаться в рамках традиционной культуры.
Издание готовит Центр народных художественных промыслов и ремёсел Югры. В него вошли геометрические орнаменты ханты и манси, одобренные Художественно-экспертным советом по народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Эти мотивы можно свободно использовать в коммерческих проектах, брендинге, производстве одежды, сувенирной продукции, цифровой среде и промышленном дизайне. Кроме того, в сборнике представлены рекомендации для дизайнеров.
Появление сборника стало результатом обсуждений, состоявшихся в 2024 году на экспертной сессии «Диалог о будущем: устойчивое развитие и поддержка коренных народов Севера». Тогда представители общин ханты, манси и ненцев, общественных организаций и органов власти предложили инициативы, направленные на поддержку и развитие традиционной культуры. Одним из важных вопросов стало корректное использование традиционных орнаментов обских угров в современной продукции.
По поводу данного издания мы обратились к Т.А. Молдановой – специалисту по семантике обско‑угорского орнамента, она сказала: «Я считаю, что такое издание крайне необходимо и своевременно. Отделить «разрешённые» узоры от сакральных изображений достаточно просто. Последние, по мнению специалистов, не являются узорами. Узор – это искусство ритма: он строится на повторении одного и того же мотива, чего нет в стилизованных изображениях. Стилизованные изображения обских угров выполняют функцию, схожую с функцией икон в христианской традиции: они служат посредниками в сакральный мир, воплощают связь с духами или священными силами и участвуют в ритуалах».
Новый сборник призван стать практическим инструментом для тех, кто хочет использовать культурное наследие ханты и манси в своей работе.
Его появление – важный шаг к тому, чтобы традиционное искусство обских угров продолжало жить, развивалось и находило отражение в современной жизни. Но при этом главное – помнить, что за каждым узором стоит многовековая история, система ценностей народа, которая требует уважительного отношения.
Пётр Молданов