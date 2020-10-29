Антивербовочная памятка

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Антивербовочная памятка

Порою, услышав о том, что кто-то уехал воевать на стороне ИГИЛ (запрещённой в России организации), люди удивляются, не понимая, как могло такое произойти. При этом большинство уверено, что сами в такую ситуацию никогда не попадут.
Между тем, вербовкой занимаются специалисты. В основе их работы – тщательное изучение личности вербуемого. Главная опасность вербовки заключается в том, что человеку очень слож­но распознать, что его вербуют.

Предлагаем вашему вниманию видеоролик «Антивербовочная памятка»:

Также вы можете прочитать статью Как не оказаться завербованным в запрещённую в России организацию? или 8 поводов задуматься, которая легла в основу ролика.

Пнд, 10/26/2020 - 17:12

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