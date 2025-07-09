Ко Дню семьи, любви и верности сотрудники Росгвардии из Радужного рассказали историю своей семьи
День семьи, любви и верности — праздник, который подчеркивает значимость семейных ценностей и традиций, взаимоподдержки и уважения друг к другу. Особенно важен этот день для тех, кто посвятил свою жизнь защите Родины, кто оберегает покой и безопасность граждан нашей страны, своей семьи, ведь именно семья становится опорой и поддержкой для каждого военнослужащего и сотрудника Росгвардии, исполняющего свой служебный долг.
В честь праздничной даты сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО — Югре Руслан и Алина М. из Радужного поделились историей своей семьи.
Пара познакомилась в 2009 году во время учебы в Радужнинском профессиональном колледже. Общие интересы и взгляды на жизнь, взаимная поддержка и любовь объединили их, и спустя четыре года по возвращении Руслана из армии они приняли решение создать семью.
После свадьбы, осознавая важность профессии стража правопорядка, Руслан поступил на службу в подразделение вневедомственной охраны Росгвардии. Алина поддержала выбор мужа, вместе с ним изучала статьи закона, переживала за него, была его «невидимым напарником», и, следуя примеру супруга, решила разделить с ним служебные будни.
Росгвардия укрепила их брак, появилась еще одна общая цель — служба Родине. Пара быстро нашла баланс между семьей и долгом.
Свободное от службы время возлюбленные посвящают воспитанию двух сыновей 3 и 6 лет, занимаются спортом и увлекаются автомобильным туризмом. Дети тоже учатся уважению и дисциплине, перенимая опыт старших членов семьи.
По словам Руслана и Алины, День семьи, любви и верности подчеркивает значимость крепких семейных уз, традиций и морали, передаваемых из поколения в поколение.