Сборная команда Югры одержала победу на Первенстве России по северному многоборью

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С 1 по 8 ноября 2020 года в городе Красноярске состоялся Чемпионат и Первенство России по национальным видам спорта. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из девяти регионов России: Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского и Красноярского краев, республики Саха (Якутия), Тюменской и Сахалинской областей.
Спортсмены состязались в пяти традиционных дисциплинах: тройном национальном прыжке, беге с палкой по пересечённой местности, метании топорика на дальность, метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты. Все эти виды взяты из повседневной жизни и быта коренных народов Севера, которые необходимы в рыболовстве, охоте и оленеводстве.
На турнире Югру представляли 28 сильнейших этноспортсменов. По итогам Чемпионата России команда Югры заняла третье место, уступив сборной Ямала и спортсменам Красноярского края.
На Первенстве России сборная команда Югры заняла первое место, спортсмены Красноярского края на втором месте, у представителей республики Саха (Якутия) третье место.
Оценивая результаты соревнований, главный тренер Югры по северному многоборью Олег Хатанев отметил:
– Юниоры показали очень хороший результат, а вот взрослая команда немного подвела. Полугодичные перерывы, связанные с ковидом, пошли не на пользу. На самоизоляции спортсмены не уделяли достаточно времени тренировкам. Кроме этого, один из наших сильнейших спортсменов Сергей Анямов за день до соревнований получил травму. Это произошло во время тренировочного дня, когда спортсмены метали топорики. Сергей поскользнулся и травмировал ногу. Выступая с травмой, он не показал никаких результатов. Это спорт, и такое тоже бывает.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры