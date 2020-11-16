Деревня Усть-Манья Берёзовского района вошла в большой всероссийский туристический проект

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В России запускают проект «Туристическая деревня». Его придумали югорские операторы и впервые предложили год назад в «Сколково». Проект вошёл в топ-100. Затем концепцию презентовали ещё на нескольких крупных форумах, он прошёл экспертный отбор Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщает окружная телерадиокомпания «Югра».
Идея объединит малые населённые пункты нескольких регионов России. Здесь построят всю необходимую инфраструктуру, дадут развитие гостиничному бизнесу и создадут рабочие места для жителей. Таким образом, туристы смогут прикоснуться к этническим традициям. Впрочем, этим проект не ограничивается. Его обязательное условие - сама деревня должна находиться в окружении уникальных объектов, которые также можно посетить.
Сейчас одновременно проектируются три кластера. Своей очереди ожидают ещё 10. От Югры в проекте участвует деревня Усть-Манья Берёзовского района на берегу Северной Сосьвы.
Василий Сочилин, председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Югры, рассказал: «Река Северная Сосьва, в которой водится сосьвинская селедка, это единственное место в мире. Рядом перевал Дятлова, плато Маньпупыгнёр, Приполярный Урал, озеро Турват, поселения манси. Деревня представляет интерес с точки зрения туризма».
Информация ТВ «Югра»