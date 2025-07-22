В молодежной резиденции «Башня» прошла арт-выставка «Культурный код» в рамках федерального проекта «ПолитЗавод»
Мероприятие прошло в молодежной резиденции «Башня». Участники «ПолитЗавода» из уральского федерального округа представили свои дизайнерские работы, посвященные родному городу и его достопримечательностям.
Выставка отразила, как молодежь выражает свою гражданскую позицию через искусство. Работы, представленные на мероприятии, объединили патриотичную тематику, локальную идентичность и современные визуальные подходы.
Официальное открытие прошло при участии федерального координатора «Молодой Гвардии» по УФО Владимира Сбитнева. Также с презентацией своих проектов выступила художник и руководитель социальных и творческих инициатив Алеся Никитина.
Одним из ярких моментов стал показ от модельной школы You Are Model с номером «Гжель». Руководитель школы Юлия Анодина поделилась с гостями мыслями о тенденциях в современной моде и месте патриотизма в ней.
Завершилось мероприятие мастер-классом по акварельной живописи от творческого объединения «Груша». Участники смогли попробовать себя в роли художников и создать свои собственные картины.
«Мы стремились показать, что патриотизм может быть современным, ярким и креативным. Через визуальные образы, моду, арт-объекты участники выразили свою любовь к родному городу и стране. Для нас важно, чтобы молодежь не просто вовлекалась в социальную повестку, но и делала это на языке, близком и понятном её поколению», — сказал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по УФО Владимир Сбитнев.
«Через арт-выставку мы увидели, как участники тонко чувствуют свой город, культуру и ценности, и умеют выражать это современным языком. Такие проекты помогают ребятам раскрыть свой потенциал и найти свое место в общественной жизни», — отметил куратор проекта «ПолитЗавод» в Тюменской области Руслан Рябев.
Напомним, «ПолитЗавод» — федеральный проект, направленный на выявление и развитие социально активной молодежи в четырех направлениях: политтехнолог, политспикер, менеджер социальных проектов и специалист по SMM. Победители региональных этапов получат возможность представить свои инициативы на федеральном патриотическом форуме «Гвардейск», который пройдет в Тверской области.