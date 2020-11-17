Новый порядок сохранения среднего заработка при сокращении численности штата или ликвидации организации

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С 13 августа 2020 года в силу вступили изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации, которые направлены на обеспечение прав уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, на получение предусмотренных законодательством гарантий (Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ).
В частности корректировке подверглись статьи 178, 318 Трудового кодекса Российской Федерации. Организациям фактически запретили завершать процедуру ликвидации до тех пор, пока не будут произведены все выплаты работникам, связанные с ликвидацией. Согласно новым положениям, при ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства в любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации в соответствии с Гражданским законодательством.
Уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания соответствующего месяца. Данная норма касается уволенных как в связи с ликвидацией, так и в связи с сокращением. У работодателей будет 15 календарных дней с момента обращения работника на то, чтобы осуществить выплату.
Ранее работник не был ограничен по срокам обращения за выплатой среднего заработка на период трудоустройства к работодателю.
Изменились сроки обращения в службу занятости населения для постановки на регистрационный учёт и содействию трудоустройству, которые составляют 14 рабочих дней с даты увольнения. Ранее этот срок составлял 14 календарных дней, а для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – один месяц.
Работодателям предоставлена возможность ускорить расчёты с работником и не ждать, пока он получит право на средний заработок за период трудоустройства и обратиться за соответствующей выплатой. Взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства работодатель вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка, а на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях – пятикратного месячного заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего месячного заработка за второй или последующие месяцы со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачётом указанной выплаты.
Ханты-Мансийский центр занятости населения
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры