Информация об актированных днях доступна в приложении «Госуслуги Югры»

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Сервис по информированию жителей о неблагоприятных климатических условиях, актированных днях доступен в мобильном приложении «Госуслуги Югры».
Благодаря этому, родителям учащихся не требуется заходить на различные сайты, обновлять их, чтобы узнать об актированных днях. В приложении также можно настроить push-уведомления и своевременно получать соответствующую информацию.
Объявления об актировках формируются автоматически: первая смена – в 06:00, вторая – не позднее 11:30, исходя из данных Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: температуры, скорости ветра и влажности в конкретном населенном пункте. Решения по объявлению актированных дней принимаются на основании постановления о работе на открытом воздухе в холодное время года.
Помимо этого, информация об актированных днях доступна в нейросети «Vika». Для получения необходимо выбрать виджет «снежинка» и указать свой населенный пункт.