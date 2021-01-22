Общественная организация «Орт-Ики» за 2020 год реализовала 6 проектов

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В Сургутском районе для работы с коренным населением была создана региональная общественная организация коренных малочисленных народов Севера «Орт-Ики», председателем которой является Валентина Терентьевна Шадрина. Недавно она прислала в редакцию сообщение об итогах их работы за 2020 год.
Народ ханты в своём регионе славится традиционной национальной кухней, которая бывает представлена жителям округа на всех праздниках коренных малочисленных народов Севера. В прошлом году Валентина Терентьевна подготовила проект «Угощает лесной народ», по которому они записали видеосюжеты с рецептами национальной кухни, разместили ролики в социальных сетях. Представительницы народа ханты из Русскинской, Угута, Лянтора готовят и объясняют все тонкости процесса приготовления блюд. В. Шадрина говорит:
– Мы записали 5 видеороликов и выпускаем буклет с традиционными рецептами, который будем раздавать тем, кто заинтересован – на мероприятиях, в образовательных учреждениях. Светлана Михайловна Сенгепова из рода пимских ханты для нашего сюжета испекла пирог с рыбой. Пошагово рассказала, как разделать рыбу, как замесить тесто. У неё же мы попробовали вкуснейшую уху с добавлением муки. Жительницы национальной деревни Русскинской представили в проекте блюда со щучьей икрой: «салат» – когда смешивают отварную щучью икру и бруснику – необычное сочетание, но мне нравится. Обские ханты делают хлеб с икрой. Приготовили «раквинг» – похлёбку из оленины с серой мукой, пирог из оленины. Кровяные лепёшки печёт Зоя Андреевна Тарлина. Это вкус из моего детства, бабушка делала, правда нечасто – оленей было мало. Екатерина Спиридонова из Угута добыла в лесу утку, заказали ей супчик. Сейчас мы всякое покупное едим, и дети наши уже привыкли. Я считаю, лучше сохранить своё, традиционное. Мы выросли на этом, и организм требует рыбу, мясо, северные ягоды. Не заменить их.
Валентина Терентьевна рассказала о своём открытии – не знала прежде, что в некоторых районах ханты собирают ягоду весной. Перезимовав под снежным одеялом, брусника и клюква приобретают мягкую текстуру, особый смак. Обмен опытом между территориально разбросанными общинами ханты – ещё одна цель проекта.
Следует отметить, общественная организация «Орт-Ики» реализовала 6 проектов, получивших поддержку разных уровней – от районного до федерального. Валентина Шадрина рассказала о проекте, благодаря которому они выиграли грант губернатора:
– Грант губернатора Югры мы потратим на сохранение ровдужной мозаики юганских ханты. Её делают на оленьей шкуре – выделывают, красят и делают мозаику. Затем кисы шьют, например. В январе поедем на стойбище в Сургутском районе, будем красить шкуру и шить. Хотим мастерицу из Казыма пригласить, чтобы сравнить нашу и их технологии.
Большой проект «Узоры предков», направленный на сохранение художественных промыслов, поддержал фонд культуры Российской Федерации. По проекту были проведены семинары-практикумы по народным художественным промыслам обских угров восточных ханты «Узоры предков» в Сургутском районе деревне Русскинская и в городе Москве во время проведения Международного фестиваля – ярмарки «Сокровища Севера», который проходил в сентябре 2020 года. Всего в семинарах по народным художественным промыслам и ремёслам восточных ханты приняло участие 871 человек. В реализации проекта принимали участие деятели культуры Сургутского района и лауреаты Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мастера народных художественных промыслов Сергей Васильевич Кечимов, Яков Никифорович Тарлин, Ира Максимовна Покачева, муниципальные учреждения культуры Сургутского района.
Самобытные мастера общественной организации приняли участие в конкурсе «Лучшее произведение национального народного творчества». Привезли с собой авторские работы, выполненные в жанрах декоративно-прикладного творчества: резьба по кости, оленьему и лосиному рогу, художественная обработка камня, дерева и металла, искусная вышивка и бисероплетение, национальная меховая кукла, художественные картины из рыбьей кожи, оригинальные сувениры. Мастера в различных номинациях были награждены памятными призами и дипломами Выставки-ярмарки.
Общественная организация «Орт-Ики» также получила грант управления культуры Сургутского района, на средства которого они реализовали проект «Этноэкспедиции «Встреча родов Сургутских ханты», объехали 16 стойбищ Сургутского района и записали мастер-классы и фольклор.
По словам Валентины Шадриной, на этом их активность не заканчивается. В настоящее время они работают над проектом «У рыбной реки, на оленной земле», который подержала администрация города Сургута.
Такие формы поддержки общественных организаций коренных малочисленных народов Севера нужны, они дают возможность двигаться вперёд и передавать подрастающему поколению культуру своего малого народа.
Материал подготовила Надежда Рагимова
Сәрханӆ районӑн «Орт-Ики» нємпи шуши мир вєрӑт тәты тӑхи рәпитӆ. Щи тӑхи кәщая вәӆ Валентина Терентьевна Шадрина. Тӑм ванӑн ӆўв мўӊева хӑншӑс, хутыса ӆыв мӑнум оӆн рәпитсӑт.
Шуши мирӑт арсыр єпӆӑӊ ӆєтутӑт кавӑртӆӑт. Мӑнум оӆн «Орт-Ики» тӑхи ёх вет видеоролик вєрсӑт, хута ванӆтӑсӑт хӑнты мир ӆєтутӑт ӆэщӑтты вєр. Щи тумпи щи оӆӑӊӑн кинишкайт єсӑӆсӑт. Валентина Терентьевна путӑртӑс, хутыса щи вєр әхтыйн рәпитӑс, щи вєр нємӆ «Вәнтӑн вәӆты ёх»:
– Светлана Михайловна Сенгепова пимской хӑнтэт эвӑӆт вәӆ. Ӆўв хўӆӑӊ нянь пунӆшӑс. Тәса путӑртӑс, хутыса хўӆ эвӑтты, нянь шум вєрты мосӆ, щи пийн хўӆӑӊ нянь ӆэщӑтӑс. Щӑӆта ӆўв хўӆӑӊ ӆант йиӊк кавӑртӑс. Русскинская кәрт эвӑӆт имет мўӊева ванӆтӑсӑт ӆытуп эвӑӆт вєрум ӆєтутӑт. Әмӑщ вәс ӆєты сорт ӆытуп па вурты воньщумут пиӆа вєрум салат. Щи тумпи мўӊ киная вєрсўв, хутыса «раквинг» вєрты мосӆ, щит вўӆы нюхи эвӑӆт вєрум ӆант йиӊк. Зоя Андреевна Тарлина вўӆы кӑӆы эвӑӆт ай нянят вєрӑс, щит ищи киная вєрсўв. Екатерина Спиридонова Угут вош эвӑӆт васы эвӑӆт єпӆӑӊ ӆєтут кавӑртӑс. Мўӊ интӑм, вантэ, ӆапкайн иса ӆєтут ӆәтӆўв, няврємӆўв щи ӆєтут әмща ӆєӆӑт. Ма щирємн, рәт мирӆўв ӆєтутӑт ӆавӑӆты мосӆ. Мўӊ щи ӆєтут ӆєвман єнумсўв, няврємӆўв ищи шуши мир ӆєтутн ӆапӑтты мосӆ, хўӆ, нюхи, воньщумутӑт.
Валентина Шадрина путӑртӑс, тӑм ванӑн ӆўв уша вєрсӑӆэ, хуты итәх тӑхетн хӑнтэт хумӑсвәӆ товийн ӑкӑтӆӑт, воньщумут щи пурайн саккӑрӑӊа, єпӆӑӊа йиӆ.
Щи тумпи «Орт-Ики» тӑхи ёх мӑнум 2020-мит оӆн 6 проект вєр әхтыйн рәпитсӑт. В. Шадрина лупӑс:
– Мўӊ округ кәща нє миюм грант вух ёша хоӆумсўв. Щи вухӑтн юганской хӑнтэт йис вєр ӆавӑӆты па нух аӆумты ӆӑӊхаӆўв. Оӆӊӑӆн вўӆы сух ӆэщӑтты мосӆ, щӑӆта щирвайн нєрӆы па хӑншетн вєрӆы. Еӆӆы щи хурамӑӊ сухн вейт па па пурмӑсӑт ёнтӆӑт. Ас хӑӆты тыӆӑщн мўӊ Сәрханӆ район вәнт шушия мӑнӆўв, щӑта вўӆы сух пиӆа рәпитты питӆўв. Щив па Касум мўв эвӑӆт щи вєр тәса вәты нє вохӆўв, ӆәӆн уша павӑтты, ихурасупа щит вєрӆы муй ӑнтә.
Щӑӆта па ӆыв вєрум проектӑӆ нємӆ «Рәт мир хӑншет». Щи вєр Россия мўв культура фонд вух ӛрн тәсы. Щи унтасн «Орт-Ики» тӑхи ёх Русскинская кәртӑн па Москва вошн шуши мир йис вєрӑта вәнӆтыйӆты хӑрӊӑн ӆэщӑтсӑт. Щив 871 хуят йиӆуп вєр уша павӑтты юхтыйӆсӑт. Щит вєрсы рәт мир йис вєрӑт нух аӆумты па ӆавӑӆты кєша. Юхтум ёх шуши мир йис вєрӑт тәса вәты хуятӑтн вәнӆтӑсыйт, щит Сергей Васильевич Кечимов, Яков Никифорович Тарлин, Ира Максимовна Покачева па па хӑнты ёх.
Мосӆ лупты, ӆыв Москва хон вошн «Сокровища Севера 2020» вуӆаӊ мирхот пурайн вәнӆтыйӆты хӑр вєрсӑт. Ӆыв пӑтэӆа щӑта «Мєт ма па тәса вєрум пурмӑс» кӑсупсы вәс. Югра мўвев эвӑӆт юхтум ёх кӑсупсыя щимӑщ пурмӑсӑт вєрсӑт: ӆўв па вўӆы оӊӑт эвӑӆт вєрум пурмӑсӑт, х, карты па кев эвӑӆт вєрум утӑт, сӑк эвӑӆт кӑрӑттум тўр ӆопсӑт, вўӆы сух эвӑӆт ёнтум аканят, хўӆ сух эвӑӆт вєрум хурӑт па па ай пурмӑсыет. Щӑта нух питум ёх ар ишӑк нєпек па мойӆупсы Москва вош эвӑӆт юхи тәсӑт.
Сәрханӆ район культура тӑхи эвӑӆт «Орт-Ики» ёх ищи грант вух хоӆумсӑт. Щи унтасн ӆыв Сәрханӆ районӑн вәӆты 16 вәнт кәрт хўват ӊхсӑт па мосты йис вєрӑт видео щирн хӑншсӑт па нєпека пунсӑт.
Валентина Шадрина ясӑӊӆаӆ щирн, тӑм 2021-мит оӆн ӆыв еӆӆы рәпитты питӆӑт. Интӑм ӆыв «Юхан хонӑӊӑн, вуӆы тащн» нємпи проект әхтыйн рәпитӆӑт, щит Сәрханӆ вош кәща ёхн вухн нётӆы.
Ма щирємн, мєт м, хуты интӑм шуши хуятӑт грант вух ёша хоӆумты па рәт мир йис вәӆупсы ӆыӆӊуптӑты, еӆӆы тәты щир тӑйӆӑт.
Рўщ нєпекӑт хўват хӑншӑс Надежда Рагимова