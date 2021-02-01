Казымскому этнографическому музею исполнилось 30 лет

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С 1991 года в селе Казыме Белоярского района работает этнографический музей-парк («Центр историко-культурного наследия «Касум ёх»). 28 января этого года ему исполнилось 30 лет.
В настоящее время его директором является Елена Терентьевна Федотова. По её словам, идея создания Казымского этнографического музея-парка возникла ещё в 1980-е годы. Касум, так на языке ханты звучит Казым, является интереснейшим очагом регенерации культурных традиций народов: ханты, коми-зырян, лесных ненцев. Древняя самобытная культура северных народов к концу XX века претерпела значительные изменения. В результате длительного совместного проживания этносов наблюдается ассимиляция культуры малочисленных общностей с культурой других народов. Неумолимо уходят в прошлое знания старожилов, носителей традиционного фольклора; умение мастеров-наставников, хранителей старинного прикладного ремесла и промыслов. Всё это требовало поддержки и грамотного фиксирования.
Казымский музей был создан в 1991 году, в период подъёма национального самосознания обско-угорских народов. Инициатором создания музея и его организатором являлся Андрей Александрович Ерныхов. Много лет развитию музея посвятили Евдокия Алексеевна Задорожных, Ольга Григорьевна Першина.
Культурное наследие – это не только дар предков, но это и то, что можно поддержать, развить, сократить или заморозить. Музей воспроизводит этническую среду, создаёт естественную ауру, поэтому здесь проводятся различные мероприятия, связанные с сохранением культуры: семинары по декоративно-прикладному искусству, фольклорные праздники и семинары, фестивали и конкурсы.
На территории музея проводятся и традиционные ритуальные действия, например, Медвежьи игрища, жертвенные церемонии. Во время мероприятий и ритуалов создаются все условия для воспроизводства языка, культурно-исторических символов народа.
Казымский музей – единственный в Белоярском районе, в котором можно показать быт коренных народов в условиях естественного природного окружения.
В 2013 году закончено строительство нового комплекса музея, который располагается на левом берегу реки Амни, поэтому доступ в музей стал доступным в любое время года.
Входная группа построена по типу укрепленного городища.
Построен двухэтажный дом, где находится выставочный зал и экспонируются различные сменные выставки. Здесь же расположен методический кабинет, библиотека. Во втором доме располагается Ратанг хот ‘Дом-очаг’. Здесь в одном крыле размещены 2 мастерские (мужская и женская), во второй части дома размещён зал для проведения мероприятий. Расширена экспозиция под открытым небом. Работает стойбище рыбака-охотника, ведущего полуоседлый образ жизни. На стойбище располагаются зимняя избушка, 3 лабаза, очаг, хлебная печь – нянь кор, навес для хранения и сушки вещей, шульхот, дровяник.
Построена «Тропа охотника и рыбака», которая представляет собой ловушки на дичь, пушного зверя, рыбу, а также временное укрытие рыбака. Здесь можно увидеть как старинные, так и современные орудия лова, средства передвижения.
Построена площадка с временными жилищами: землянки, наземные каркасные жилища, которые бытовали на нашей территории вплоть до начала 20 века.
Самые яркие мероприятия, которые проходят на территории Центра: день оленевода, фестиваль «Рыболовные традиции Югры», праздник Прилёта вороны, ритуальный праздник Медвежьи Игрища, праздник хлеба «Няние».
В период пандемии Центр стал лидером в освоении дистанционных форм работы с посетителями. Это прямые эфиры, онлайн-школа традиционной семьи, фольклорная школа для детей, паблик-токи (разговоры на публике), совместные просмотры спектаклей, виртуальные акции и челленджеры, видео мастер-классы.
Директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Александровна Алфёрова поздравила сотрудников центра «Касум ёх» с юбилеем:
– Значение музея переоценить просто невозможно! Главное его предназначение – это сохранять историческую память, транслировать и приумножать его богатства. Музей на селе имеет особый статус – это поистине народный музей! Он рождается по народной инициативе, собирает и хранит кусочки семейных ценностей, чтит традиции своей территории и главное – является любимым центром притяжения, местом встречи и проведения главных событийных мероприятий! Именно таким я вижу музей села Казыма, села, бережно хранящего народную мудрость, человеческие ценности и любовь к родной земле!
Мои самые искренние пожелания, творческого долголетия, процветания, почитания и признания! Пусть у вашего музея будет сотни славных юбилеев! Счастья и благополучия всем, кто там трудится, кто поддерживает, кто ценит этот славный музей!
Жительница города Белоярский, много лет проработавшая старшим научным сотрудником филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Рима Константиновна Слепенкова тоже поздравляет всех сотрудников музея с юбилеем:
– Уникальные, знающие свои традиции, обряды, люди работают в Казымском этнографическом музее. Прекрасный музей под открытым небом! Там проходят мастер классы по декоративно-прикладному искусству, туры выходного дня и многое другое. Их работа требует похвалы с большой буквы! Сотрудникам творческих успехов, здоровья и процветания!
Депутат районной Думы Белоярского района, библиотекарь библиотеки села Казыма им. М.К. Волдиной Светлана Ивановна Рандымова обращается к работникам музея, Центра историко-культурного наследия «Касум ёх»:
– Примите слова поздравления в ваш юбилей. В залах нашего музея всегда интересные экспозиции, выставки, которые знакомят посетителей с историей, культурой и искусством. В нашем музее работают люди, кто не представляет своей жизни без новых открытий, изучения нашего богатого прошлого. Благодаря вам, музей стал гордостью села, Белоярского района, округа. Национальные и обрядовые праздники «День оленевода», «Вороний день», «Медвежьи игрища» известны и далеко за пределами нашей страны. Вы привлекаете жителей России и туристов из других стран, знакомя с культурой, фольклором нашего народа. Пусть ваш энтузиазм и тяга к познаниям приносит массу позитива, радость. Музей – это место, где всегда живёт история. Пусть ваши залы пополняются новыми и интересными экспонатами. Желаю вам сибирского здоровья, отличного настроения и много добрых благодарных посетителей!
Мы, журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» тоже поздравляем сотрудников музея, центра историко-культурного наследия «Касум ёх» с юбилеем. Пропагандируя культуру, быт, историю народов ханты, зырян и ненцев, вы вносите огромный вклад в дело сохранения культуры коренных малочисленных народов Югры! Низкий поклон вам, здоровья, успехов, новых достижений!
С использованием исторической справки директора МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ёх» Елены Федотовой материал подготовила Надежда Рагимова
Нуви сӑӊхум район Касум вошн 1991-мит оӆ вўш эвӑӆт шуши мир йис пурмӑсӑт, ӆәмӑтсухӑт шавиты тӑхи рәпитӆ. Тӑм оӆн Ас хӑӆты тыӆӑщ 28-митн музей мӑӊхӑтӆӑӆ постӑс.
Интӑм щи тӑхийн кәщая Елена Федотова вәӆ. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, Касум вошн этнографической музей пўншты кәща ёх 1980-мит оӆӑтн нумӑс тӑйсӑт. Вантэ, Касум вошн хәӆум сыр мир вәӆӆӑт – хӑнтэт, сӑранӑт па юрнӑт, ӆыв йис вєрӆаӆ, пурмӑсӆаӆ ӑн вәтшӑты щира ӆавӑӆман тӑйты мосӆ. Щирн щимӑщ музей 1991-мит оӆн пўншсы.
Щи тӑхи пўншты вєра Андрей Ерныхов, Евдокия Задорожных па Ольга Першина ар ӛр пунсӑт.
Рәт мирӑт культура, йис вәӆупсы, йис вєрӑт нух аӆумты па еӆӆы тәты щира Касум вош музейн арсыр мирхотӑт, мӑӊхӑтӆӑт, ванӆтупсэт, кӑсупсэт вєрӑнтӆыйт, щит вўӆєӊ ёх кӑсупсы, хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх хӑтӆ, вурӊа хӑтӆ, пўпи як, «Няние» па па мӑӊхӑтӆӑт. Щи тумпи порєсты хӑтӆӑт вєрӆыйт, щӑта юхтум мир тәп рәт ясӑӊӑн путӑртӆӑт.
Мосӆ лупты, Нуви сӑӊхум район хўваттыйн мойӊ ёх тәп Касум вош музейн уша павӑтты щир тӑйӆӑт, хутыса йис пурайн хӑнтэт, сӑранӑт, юрнӑт вәсӑт.
2013-мит оӆн Амня юхан хонӑӊӑн пўва пєлӑкн йиӆуп музей омӑссы, сыры иса омсум хотӑт, ӆупасӑт па па утӑт юхан па пєлӑкн вәсӑт. Щит пӑта интӑм мойӊ хуятӑт кашӑӊ хӑтӆӑн щив юхӑтты щир тӑйӆӑт.
Ин щӑта кӑт нартупӑӊ вән хот вәӆ, хута шуши мир арсыр пурмӑсӑт ванӆтӑӆыйт. Щӑта киникайт ӆўӊӑтты хот йит, рӑтӑӊ хот, имет па хәйт пӑта пурмӑсӑт вєрты хот йитӊӑн вәӆӆӑт. Камн вой-хўӆ веӆпӑсӆӑты вәнт кәрт омӑсман вәӆ, щӑта тӑӆ хот, хәӆум ӆупас, рӑт хӑр, ннь кәр, шўӆь хот, тўтьхи пай па пурмӑс тӑйты нурум.
Щи тумпи музейн вой па хўӆ веӆпӑсӆӑты хә пӑнт омӑссы. Щӑта тухӆӑӊ войт, вәнт войт, хўӆ веӆпӑсӑт вєрсыйт. Тӑта шиваӆӑты рӑхӆ, хутыса йис пурайн па тӑм йисн хӑнтэт вой па хўӆ веӆпӑсӆӑӆӑт. Щӑӆта арсыр вәӆты хотӑт омӑсман вәӆӆӑт, щи кўтн мўв хот.
Интӑм ӆавӑрт пандемия пурайн Касум вош музейн онлайн щирн арсыр мирхотӑт вєрӑнтӆыйт, ар хуят вантӆӑт, щитӑт мосман тӑйӆӑт.
Мосӆ лупты, тӑм ванӑн рўтьщӑты хӑтӆӑтн музея ар мойӊ ёх юхтыйӆсӑт, ӆыв хӑнтэтн вўӆы әхӑӆн, тўтӑӊ хопн тәтьӆясыйт, щи тумпи ӆывеӆа шуши мир вәӆупсы ванӆтӑсы. Щиты Касум вош музейн кашӑӊ оӆ йиӆуп оӆ мӑӊхӑтӆӑн вєрӑнтӆы.
«Торум Маа» тӑхи кәща нє Л.А. Алфёрова ӆывеӆа щимӑщ вўща ясӑӊ китӑс:
- Щи музей иса мир пӑта вуӆаӊа вәӆ. Ӆўв мир пӑта рәпитӆ, щӑта Касум вошн йистєӆн вәӆты кашӑӊ семья вәӆупсы ӆавӑӆман па вантман тӑйӆы. Щӑта вошӑӊ мир иха вәйтантыйӆӆӑт, ӆәхсӑӊа, ма вәӆӆӑт. Ма ӆӑӊхаӆум щӑта рәпитты ёха лупты, ар оӆ мӑр ма, тӑӆаӊа вәӆаты! Ӆәӆн музеен хущи па ар щимӑщ мӑӊхӑтӆӑн ат постасты!
Ас-угорской институтн ар оӆ рәпитум ими, хӑнты моньщӑт, арӑт пиӆа киникайт хӑншты нє Р.К. Слепенкова ищи ясӑӊ лупӑс:
- Музейн рәпитты хуятӑта ар м па хошум ясӑӊ лупӆум! Тӑта хӑнты мирев йис вєрӑт ма па тәса вәты ёх рәпитӆӑт. Щимӑщ м па хурамӑӊ музей хӑр камн вєрман вәӆ! Щи тӑхи омсум па щӑта ин рәпитты хуятӑта мєт вән пәмащипа лупӆум. Ӆыв арсыр әмӑщ па мосты мирхотӑт вєрӑнтӆӑт. Тӑӆаӊа, ма ат вәӆӆӑт!
Касум вошн киникайт ӆўӊӑтты хотн рәпитты нє С.И. Рандымова ищи м ясӊӑт лупӆ:
- «Касум ёх» историко-культурной центр тынӑӊ хӑннєхуятӑт, нын мӑӊхӑтӆӑна тәп м ясӊӑт лупты вўтьщӑӆум. Нын иса пурайн мосты мирхотӑт вєрӆӑты, щӑта мойӊ мир шуши мир вәӆупсы оӆӑӊӑн уша павӑтӆӑт. Щи музейн каркам ёх рәпитӆӑт, нын рәпатаен унтасн музеев Нуви сӑӊхум район хўваттыйн вуӆаӊа вәӆ. Нын хущана ӑнтә тәп Россия мўв эвӑӆт, па хон пєлӑк мўват эвӑӆт мойӊ хуятӑт ищи юхӑтӆӑт па мўӊ мирев оӆӑӊӑн уша вєрты ӆӑӊхаӆӑт. Ма ӆӑӊхаӆум, ӆәӆн рәпатаен нынана амӑт па уй ат тәс, ӆәӆн музеен хущи еӆӆы аршӑк йиӆуп па мосты пурмӑс ат вәс, нын хущана аршӑк м хӑннєхә ат юхӑтӆ!
Мўӊ, «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑнӑн рәпитты ёх, ищи ар м па хошум ясӊӑт музейн рәпитты ёха китӆўв. Нын вєрєн мўӊ мирев пӑта вән унтас тәӆ, нын йис пурмӑсӆўв шавиман тӑйӆӑты, йис вєрӆўв ӆавӑӆӆӑты, щит пӑта вән пәмащипа ясӑӊ нынана лупӆўв! Тӑӆаӊ ёш, тӑӆаӊ кўр!
Путӑр хӑншӑс:
Надежда Рагимова
Ты тл мн округувт св ялпыӈ хтал тах мты. Ты тпос 28 хталт Касум пвылт лнэ музей-кол 30 тлэ твлы.
Та рт пс йис тгыл хантыт, рныт ос сараныт лгыт. Ты мирыт пс наканыл суссылтан мгыс, пс врмаляныл лаль тотнэ мгыс 1991 тлт пвланылт ты музей врвес.
Музей кӯщай н Елена Терентьевна Федотова ань тох хансыс, 1991 тлт Касумт музей вос враве, Андрей Александрович Ерныхов тав кӯщаит лвсанэ. Ты хум хтпа св Ӯй рыг вг, пвлыӈ мхум сака янытлаве. Тав ре хосыт Амня пс пвыл ӯнлум мт ты музей ӯнттувес. Евдокия Задорожных ос Ольга Першина тн с тнт св рӯпитасг.
Ос тув яласаӈкв мхумн трвитыӈ лыс, хт врыста лглыл муӈкв рыс. Тувыл Касум пвыл тапал втан тотуӈкв лввес. Ань тот св кол ӯнттым лы, рӯпитан коланыл, суссылтапыт врнэ кол. Свсыр пормасыт, тнут, пилыт ос лхсыт тыналан мгыс нас м щпитавес.
влт ты музей рущ лтӈыл тох лввес – этнографический парк-музей. 2019 тлныл тав тох лваве – центр историко-культурного наследия «Касум ёх». Елена Федотова потыртас, ты музей мт св щёс Ӯй йӣкв врыглавес, яныгпла мхум тот акван-атхатыглгыт, пӯрлахтгыт.
Свсыр ялпыӈ хталыт тот ты вравет – «Ӯринква хтал», «Тылащ пори» («тпос пури»), «Няние». Слыӈ мхум каснэ врмалянылт тн с св нтгыт. рнколыт тӯщтгыт, тот мӯйлын мхум мгыс исум тнут пйтгыт, щил айтыяныл. Тох мощ олн-ломт тнти мгсаныл слгыт.
Юи-выл тлытт тн нврамыт ёт ос пвылт лнэ мщтыр мхум ёт св рӯпитгыт. Музейт рӯпитан мхум проект нампа нпак щпитгыт, тувыл округ миркол плыл олныл мивет. Ты олнытыл туи порат пвылт лнэ нврамыт мгыс «Нумсаӈ ёх» этнолагерь вргыт, тув сыс св нврам тот ӯщлахты.
Пс щирыл мхум хӯл хумус алыщласыт, тн «Рыболовные традиции Югры» нампа фестиваль врыгласыт. Ты тла щпитан мгыс тнанылн «Ильбигорская» нампа община сака нтыс. Ань ты тланыл мощщан ёл-пилттасаныл.
Касум пвылт лнэ н Валентина Тарлина музейн с акваг нты. Ань ты музей намхталэ кастыл таве титыгласлӯв, тав музейт рӯпитан мхум ёт хумус рӯпиты. Тав ювле тох потыртас.
Тн Юрий йкатнтыл КФХ (крестьянско-фермерский хозяйство) врсг. Тнти слы ньщг йкатэ врт слыянэ ӯрим лы. Матыр ялпыӈ хтал пвылт те враве, мӯйлын мхум слыӈ суныл тотыглыянн. Н такви нтум пормасанэ тот тыналыянэ.
Белоярский ӯсныл св рущ мир ёхталы, тнанылн слыт сунсыглаӈкве ос ханты ман рн мхум маснут нх-масуӈкве сака пӯмыщ. Мольщаӈыл манос сахил масхатгыт, тот та пслахтгыт. Ты щирыл нг-хумыг с мощ олн ктн-паттг.
Ань ты тл вылтахтам порат музей колт рӯпитан хтпат пвлыӈ нврамыт мгыс ксыӈ ӯщлахтын хталт мӯйлын хтал вргыт, тох намаясаныл – «Лӯим мйт».
Мхум нврамыӈ тгыл тув хасхатгыт, тувыл ӯщлахтын хталт та музей канын ёхтгыт. Тот нврамыт свсыр щирыл ёнгалтавет, слыӈ суныл тыгле-тувле тотыглавет.
Ялпыӈ хталаныл кастыл мн тнанылн св ёмас лтыӈ лвв – пс врмаляныл, пс наканыл ӯргалым ос янытлым лаль вос тотыяныл, тнти щнь лтӈаныл акваг тот вос суйты.
Валентина УЗЕЛЬ