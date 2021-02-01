Казымскому этнографическому музею исполнилось 30 лет

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Казымскому этнографическому музею исполнилось 30 лет

С 1991 года в селе Казыме Белоярского района работает этнографический музей-парк («Центр историко-культурного наследия «Касум ёх»). 28 января этого года ему исполнилось 30 лет.

В настоящее время его директором является Елена Терентьевна Федотова.  По её словам, идея создания Казымского этнографического музея-парка возникла ещё в 1980-е годы. Касум, так на языке ханты звучит Казым, является интереснейшим очагом регенерации культурных традиций народов: ханты, коми-зырян, лесных ненцев. Древняя самобытная культура северных народов к концу XX века претерпела значительные изменения. В результате длительного совместного проживания этносов наблюдается ассимиляция культуры малочисленных общностей с культурой других народов. Неумолимо уходят в прошлое знания старожилов, носителей традиционного фольклора; умение мастеров-наставников, хранителей старинного прикладного ремесла и промыслов. Всё это требовало поддержки и грамотного фиксирования.

Казымский музей был создан в 1991 году, в период подъёма национального самосознания обско-угорских народов. Инициатором создания музея и его организатором являлся Андрей Александрович Ерныхов. Много лет развитию музея посвятили Евдокия Алексеевна Задорожных, Ольга Григорьевна Першина.

Культурное наследие – это не только дар предков, но это и то, что можно поддержать, развить, сократить или заморозить. Музей воспроизводит этническую среду, создаёт естественную ауру, поэтому здесь проводятся различные мероприятия, связанные с сохранением культуры: семинары по декоративно-прикладному искусству, фольклорные праздники и семинары, фестивали и конкурсы.

На территории музея проводятся и традиционные ритуальные действия, например, Медвежьи игрища, жертвенные церемонии. Во время мероприятий и ритуалов создаются все условия для воспроизводства языка, культурно-исторических символов народа.

Казымский музей – единственный в Белоярском районе, в котором можно показать быт коренных народов в условиях естественного природного окружения.

В 2013 году закончено строительство нового комплекса музея, который располагается  на левом берегу реки Амни, поэтому доступ в музей стал доступным в любое время года.

Входная группа построена по типу укрепленного городища.

Построен двухэтажный дом, где находится выставочный зал и экспонируются различные сменные выставки. Здесь же расположен методический кабинет, библиотека. Во втором доме располагается Ратанг хот ‘Дом-очаг’. Здесь в одном крыле размещены 2 мастерские (мужская и женская), во второй части дома размещён зал для проведения мероприятий. Расширена экспозиция под открытым небом. Работает стойбище рыбака-охотника, ведущего полуоседлый образ жизни.  На стойбище располагаются зимняя избушка, 3 лабаза, очаг, хлебная печь – нянь кор,  навес для хранения и сушки вещей, шульхот, дровяник.

Построена «Тропа охотника и рыбака», которая представляет собой ловушки на дичь, пушного зверя, рыбу, а также временное укрытие рыбака. Здесь можно увидеть как старинные, так и современные орудия лова, средства передвижения.

Построена площадка с временными жилищами: землянки, наземные каркасные жилища, которые бытовали на нашей территории вплоть до начала 20 века.

Самые яркие мероприятия, которые проходят на территории Центра: день оленевода, фестиваль «Рыболовные традиции Югры», праздник Прилёта вороны, ритуальный праздник Медвежьи Игрища, праздник хлеба «Няние».

В период пандемии Центр стал лидером в освоении дистанционных форм работы с посетителями. Это прямые эфиры, онлайн-школа традиционной семьи, фольклорная школа для детей, паблик-токи (разговоры на публике), совместные просмотры спектаклей, виртуальные акции и челленджеры, видео мастер-классы.

Директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Александровна Алфёрова поздравила сотрудников центра «Касум ёх» с юбилеем:

– Значение музея переоценить просто невозможно! Главное его предназначение – это сохранять историческую память, транслировать и приумножать его богатства. Музей на селе имеет особый статус – это поистине народный музей! Он рождается по народной инициативе, собирает и хранит кусочки семейных ценностей, чтит традиции своей территории и главное – является любимым центром притяжения, местом встречи и проведения главных событийных мероприятий! Именно таким я вижу музей села Казыма, села, бережно хранящего народную мудрость, человеческие ценности и  любовь к родной земле!

Мои самые искренние пожелания, творческого долголетия, процветания, почитания и признания! Пусть у вашего музея будет сотни славных юбилеев! Счастья и благополучия всем, кто там трудится, кто поддерживает, кто ценит этот славный музей!

Жительница города Белоярский, много лет проработавшая старшим научным сотрудником филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Рима Константиновна Слепенкова тоже поздравляет всех сотрудников музея с юбилеем:

– Уникальные, знающие свои традиции, обряды, люди работают в Казымском этнографическом музее. Прекрасный музей под открытым небом! Там проходят мастер классы по декоративно-прикладному искусству, туры выходного дня и многое другое. Их работа требует похвалы с большой буквы! Сотрудникам творческих успехов, здоровья и процветания!

Депутат районной Думы Белоярского района, библиотекарь библиотеки села Казыма им. М.К. Волдиной Светлана Ивановна Рандымова обращается к работникам музея, Центра историко-культурного наследия «Касум ёх»:

– Примите слова поздравления в ваш юбилей. В залах нашего музея всегда интересные экспозиции, выставки, которые знакомят посетителей с историей, культурой и искусством. В нашем музее работают люди, кто не представляет своей жизни без новых открытий, изучения нашего богатого прошлого. Благодаря вам, музей стал гордостью села, Белоярского района, округа. Национальные и обрядовые праздники «День оленевода», «Вороний день», «Медвежьи игрища» известны и далеко за пределами нашей страны. Вы привлекаете жителей России и туристов из других стран, знакомя с культурой, фольклором нашего народа. Пусть ваш энтузиазм и тяга к познаниям приносит массу позитива, радость. Музей – это место, где всегда живёт история. Пусть ваши залы пополняются новыми и интересными экспонатами. Желаю вам сибирского здоровья, отличного настроения и много добрых благодарных посетителей!

Мы, журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» тоже поздравляем сотрудников музея, центра историко-культурного наследия «Касум ёх» с юбилеем. Пропагандируя культуру, быт, историю народов ханты, зырян и ненцев, вы вносите огромный вклад в дело сохранения культуры коренных малочисленных народов Югры! Низкий поклон вам, здоровья, успехов, новых достижений!

С использованием исторической справки директора МАУК с.п. Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ёх» Елены Федотовой материал подготовила Надежда Рагимова

Касум вош музей 30 оӆа йис

Нуви сӑӊхум район Касум вошн 1991-мит оӆ вўш эвӑӆт шуши мир йис пурмӑсӑт, ӆәмӑтсухӑт шавиты тӑхи рәпитӆ. Тӑм оӆн Ас хӑӆты тыӆӑщ 28-митн музей мӑӊхӑтӆӑӆ постӑс.

Интӑм щи тӑхийн кәщая Елена Фе­дотова вәӆ. Ӆўв ясӑӊӆаӆ щирн, Касум вошн эт­нографической музей пўншты кәща ёх 1980-мит оӆӑтн нумӑс тӑйсӑт. Вантэ, Касум вошн хәӆум сыр мир вәӆӆӑт – хӑнтэт, сӑранӑт па юрнӑт, ӆыв йис вєрӆаӆ, пурмӑсӆаӆ ӑн вәтшӑты щира ӆавӑӆман тӑйты мосӆ. Щирн щи­мӑщ музей 1991-мит оӆн пўншсы. 

Щи тӑхи пўншты вєра Андрей Ерныхов, Евдокия Задорожных па Ольга Першина ар ӛр пунсӑт. 

Рәт мирӑт культура, йис вәӆупсы, йис вєрӑт нух аӆумты па еӆӆы тәты щира Касум вош музейн арсыр мирхотӑт, мӑӊхӑтӆӑт, ванӆтупсэт, кӑсупсэт вєрӑнтӆыйт, щит вўӆєӊ ёх кӑсупсы, хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх хӑтӆ, вурӊа хӑтӆ, пўпи як, «Няние» па па мӑӊхӑтӆӑт. Щи тумпи порєсты хӑтӆӑт вєрӆыйт, щӑта юхтум мир тәп рәт ясӑӊӑн путӑртӆӑт. 

Мосӆ лупты, Нуви сӑӊхум район хўваттыйн мойӊ ёх тәп Касум вош музейн уша павӑтты щир тӑйӆӑт, хутыса йис пурайн хӑнтэт, сӑранӑт, юрнӑт вәсӑт. 

2013-мит оӆн Амня юхан хонӑӊӑн пўва пєлӑкн йиӆуп музей омӑссы, сыры иса омсум хотӑт, ӆупасӑт па па утӑт юхан па пєлӑкн вәсӑт. Щит пӑта интӑм мойӊ хуятӑт кашӑӊ хӑтӆӑн щив юхӑтты щир тӑйӆӑт. 
Ин щӑта кӑт нартупӑӊ вән хот вәӆ, хута шуши мир арсыр пурмӑсӑт ванӆ­тӑӆыйт. Щӑта ки­никайт ӆўӊӑтты хот йит, рӑтӑӊ хот, имет па хәйт пӑта пур­мӑсӑт вєрты хот йитӊӑн вәӆӆӑт. Камн вой-хўӆ веӆ­пӑсӆӑты вәнт кәрт омӑс­ман вәӆ, щӑта тӑӆ хот, хәӆум ӆупас, рӑт хӑр, ннь кәр, шўӆь хот, тўтьхи пай па пурмӑс тӑйты нурум. 

Щи тумпи музейн вой па хўӆ веӆпӑсӆӑты хә пӑнт омӑссы. Щӑта тухӆӑӊ войт, вәнт войт, хўӆ веӆпӑсӑт вєрсыйт. Тӑта шиваӆӑты рӑхӆ, хутыса йис пурайн па тӑм йисн хӑнтэт вой па хўӆ веӆпӑсӆӑӆӑт. Щӑӆта ар­сыр вәӆты хотӑт омӑсман вәӆӆӑт, щи кўтн мўв хот. 

Интӑм ӆавӑрт пандемия пурайн Касум вош музейн онлайн щирн арсыр мир­хотӑт вєрӑнтӆыйт, ар хуят вантӆӑт, щитӑт мосман тӑйӆӑт. 

Мосӆ лупты, тӑм ванӑн рўтьщӑты хӑтӆӑтн музея ар мойӊ ёх юхтыйӆсӑт, ӆыв хӑнтэтн вўӆы әхӑӆн, тўтӑӊ хопн тәтьӆясыйт, щи тумпи ӆывеӆа шуши мир вәӆупсы ванӆтӑсы. Щиты Касум вош музейн кашӑӊ оӆ йиӆуп оӆ мӑӊхӑтӆӑн вєрӑнтӆы. 

«Торум Маа» тӑхи кәща нє Л.А. Алфёрова ӆывеӆа щимӑщ вўща ясӑӊ китӑс:

- Щи музей иса мир пӑта вуӆаӊа вәӆ. Ӆўв мир пӑта рәпитӆ, щӑта Касум вошн йистєӆн вәӆты ка­шӑӊ семья вәӆупсы ӆавӑӆ­ман па вантман тӑйӆы. Щӑта вошӑӊ мир иха вәйтантыйӆӆӑт, ӆәхсӑӊа, ма вәӆӆӑт. Ма ӆӑӊхаӆум щӑта рәпитты ёха лупты, ар оӆ мӑр ма, тӑӆаӊа вәӆаты! Ӆәӆн музеен хущи па ар щимӑщ мӑӊхӑтӆӑн ат постасты!  

Ас-угорской институтн ар оӆ рәпитум ими, хӑн­ты моньщӑт, арӑт пиӆа киникайт хӑншты нє Р.К. Слепенкова ищи ясӑӊ лупӑс: 

- Музейн рәпитты хуя­тӑта ар м па хошум ясӑӊ лупӆум! Тӑта хӑнты мирев йис вєрӑт ма па тәса вәты ёх рәпитӆӑт. Щимӑщ м па хурамӑӊ музей хӑр камн вєрман вәӆ! Щи тӑхи омсум па щӑта ин рәпитты хуятӑта мєт вән пәмащипа лупӆум. Ӆыв арсыр әмӑщ па мосты мирхотӑт вєрӑнтӆӑт. Тӑӆаӊа, ма ат вәӆӆӑт!

Касум вошн киникайт ӆўӊӑтты хотн рәпитты нє С.И. Рандымова ищи м ясӊӑт лупӆ:

- «Касум ёх» историко-культурной центр тынӑӊ хӑннєхуятӑт, нын мӑӊ­хӑтӆӑна тәп м ясӊӑт лупты вўтьщӑӆум. Нын иса пу­райн мосты мирхотӑт вєрӆӑты, щӑта мойӊ мир шуши мир вәӆупсы оӆӑӊӑн уша павӑтӆӑт. Щи музейн каркам ёх рәпитӆӑт, нын рәпатаен унтасн музеев Нуви сӑӊхум район хў­ваттыйн вуӆаӊа вәӆ. Нын хущана ӑнтә тәп Россия мўв эвӑӆт, па хон пєлӑк мўват эвӑӆт мойӊ хуятӑт ищи юхӑтӆӑт па мўӊ мирев оӆӑӊӑн уша вєрты ӆӑӊ­хаӆӑт. Ма ӆӑӊхаӆум, ӆәӆн рәпатаен нынана амӑт па уй ат тәс, ӆәӆн музеен хущи еӆӆы аршӑк йиӆуп па мосты пурмӑс ат вәс, нын хущана аршӑк м хӑннєхә ат юхӑтӆ!  

Мўӊ, «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» га­зе­тай­ӊӑнӑн рәпитты ёх, ищи ар м па хошум яс­ӊӑт музейн рәпитты ёха кит­ӆўв. Нын вєрєн мўӊ ми­рев пӑта вән унтас тәӆ, нын йис пурмӑсӆўв шави­ман тӑйӆӑты, йис вєрӆўв ӆа­вӑӆӆӑты, щит пӑта вән пәмащипа ясӑӊ нынана лупӆўв! Тӑӆаӊ ёш, тӑӆаӊ кўр!

Путӑр хӑншӑс: 
Надежда Рагимова          

Вт тл сыс рӯпитан кол

Ты тл мн округувт св ялпыӈ хтал тах мты. Ты тпос 28 хталт Касум пвылт лнэ музей-кол 30 тлэ твлы. 

Та рт пс йис тгыл хантыт, рныт ос сараныт лгыт. Ты мирыт пс на­каныл сус­сылтан мгыс, пс врма­ляныл лаль тотнэ мгыс 1991 тлт пвланылт ты музей вр­вес. 

Музей кӯщай н Елена Терентьевна Федотова ань тох хансыс, 1991 тлт Касумт музей вос враве, Андрей Александрович Ерныхов тав кӯщаит лв­санэ. Ты хум хтпа св Ӯй рыг вг, пвлыӈ мхум сака янытлаве. Тав ре хосыт Амня пс пвыл ӯнлум мт ты музей ӯнт­тувес. Евдокия Задорож­ных ос Ольга Першина тн с тнт св рӯпитасг.

Ос тув яласаӈкв м­хумн трвитыӈ лыс, хт врыста лглыл муӈкв рыс. Тувыл Касум пвыл  тапал втан тотуӈкв лввес. Ань тот св кол ӯнттым лы, рӯпитан ко­ланыл, суссылтапыт вр­нэ кол. Свсыр порма­сыт, тнут, пилыт ос лхсыт ты­налан мгыс нас м щпитавес.

влт ты музей рущ лтӈыл тох лввес – этнографический парк-музей. 2019 тлныл тав тох лваве – центр исто­рико-культурного насле­дия «Касум ёх». Елена Федотова потыртас, ты музей мт св щёс Ӯй йӣкв врыглавес, яныг­пла мхум тот акван-ат­хатыг­лгыт, пӯрлахтгыт.   

Свсыр ялпыӈ хталыт тот ты вравет – «Ӯри­нква хтал», «Тылащ пори» («тпос пури»), «Няние». Слыӈ мхум каснэ врмалянылт тн с св нтгыт. рнколыт тӯщтгыт, тот мӯйлын мхум мгыс исум тнут пйтгыт, щил айтыяныл. Тох мощ олн-ломт тнти мгсаныл слгыт.

https://khanty-yasang.ru/sites/default/files/styles/large/public/inline/images/valentina_tarlina_i.jpg?itok=1JzJC_2v

Юи-выл тлытт тн нврамыт ёт ос пвылт лнэ мщтыр мхум ёт св рӯпитгыт. Музейт рӯпитан мхум проект нампа нпак щпитгыт, тувыл округ миркол плыл олныл мивет. Ты олнытыл туи порат пвылт лнэ нврамыт мгыс «Нумсаӈ ёх» этнолагерь вргыт, тув сыс св нврам тот ӯщлахты.

Пс щирыл мхум хӯл хумус алыщласыт, тн «Рыболовные традиции Югры» нампа фестиваль врыгласыт. Ты тла щ­питан мгыс тнанылн «Ильбигор­ская» нампа община сака нтыс. Ань ты тланыл мощщан ёл-пилттасаныл.  

Касум пвылт лнэ н Валентина Тарлина музейн с акваг нты. Ань ты музей намхталэ кастыл таве титыгласлӯв, тав музейт рӯпитан мхум ёт хумус рӯпиты. Тав ювле тох потыртас.

Тн Юрий йкатнтыл КФХ (крестьянско-фер­мерский хозяйство) вр­сг. Тнти слы ньщг йкатэ врт слыянэ ӯрим лы. Матыр ялпыӈ хтал пвылт те враве, мӯйлын мхум слыӈ суныл тотыглыянн. Н такви нтум пормасанэ тот тыналыянэ.

Бело­ярский ӯсныл св рущ мир ёхталы, тна­нылн слыт сунсыглаӈкве ос ханты ман рн мхум маснут нх-масуӈкве сака пӯмыщ. Мольщаӈыл манос сахил масхатгыт, тот та пслахтгыт. Ты щирыл нг-хумыг с мощ олн ктн-паттг. 

Ань ты тл вылтахтам порат музей колт рӯпитан хтпат пвлыӈ нврамыт мгыс ксыӈ ӯщлахтын хталт мӯйлын хтал вргыт, тох намаясаныл – «Лӯим мйт». 
Мхум нврамыӈ т­гыл тув хасхатгыт, тувыл ӯщлахтын хталт та музей канын ёхтгыт. Тот нврамыт свсыр щирыл ёнгалтавет, слыӈ суныл тыгле-тувле тотыглавет.

Ялпыӈ хталаныл кас­тыл мн тнанылн св ёмас лтыӈ лвв – пс врмаляныл, пс наканыл ӯргалым ос янытлым лаль вос тотыяныл, тнти щнь лтӈаныл акваг тот вос суйты.

Валентина УЗЕЛЬ

 

Пнд, 01/02/2021 - 15:14

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