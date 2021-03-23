В отдалённых поселениях региона идёт вакцинация населения

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В Югре продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В начале марта препарат «Спутник V» доставили в посёлок Сосьву Берёзовского района. Сделать прививку по предварительной записи решили 100 жителей Сосьвы, деревень Ломбовож и Кимкьясуй.
Медсестра Сосьвинской участковой больницы Тамара Логвиненко, которая проводила вакцинацию, рассказала:
– Прививки от коронавируса жителям Сосьвы, Ломбовожа и Кимкьясуя мы ставили с 1 по 4 марта. За этот период первым компонентом вакцины привили 100 человек. Второй компонент будем ставить через три недели. Население было очень активно, вакцины не хватило на всех желающих. 4 марта из районного центра Берёзово нам дополнительно отправили 50 доз препарата «Спутник V». Эту вакцину мы начнем ставить тем, кто пожелает привиться уже после праздников. Изначально мы опрашивали население, изъявило желание всего 100 человек, поэтому мы заказали такое количество вакцины. В Сосьве было 78 желающих, в Ломбовоже – 10 и в Кимкьясуе – 15 человек. Жители Ломбовожа, Кимкьясуя приезжали на медицинский осмотр и сделали вакцину. Из жителей Кимкьясуя привились 12 человек, 4 человека из Ломбовожа. Было много желающих поставить прививку в Кимкьясуе, поэтому в этот населенной пункт будет доставлено 20 доз вакцины. Прививки от коронавируса жителям деревни будет ставить фельдшер Иван Васильевич Хозумов. Я думаю, это не последняя партия вакцины, жители Сосьвы достаточно активны, они звонят, интересуются и записываются.
Стоит добавить, 2 марта на заседании оперштаба Югры губернатор Наталья Комарова сообщила, по состоянию на эту дату первым компонентом привито 41 764 тысячи человек, из них 1090 человек, проживающих в труднодоступных отдалённых местностях и 372 человека из числа коренных малочисленных народов Севера. Завершили вакцинацию 25 580 человек.
Ранее распоряжение о вакцинации югорчан от новой коронавирусной инфекции было принято на заседании окружного правительства. В нём утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в вакцинопрофилактике COVID-19, а также труднодоступные и отдаленные территории, населению которых проводится вакцинация против коронавирусной инфекции. Тогда глава региона поставила задачу организовать работу по вакцинации жителей труднодоступных и отдалённых местностей до наступления распутицы.
В перечень медицинских организаций, проводящих иммунизацию населения, вошли 35 учреждений. В перечень труднодоступных населённых пунктов вошли 116 отдалённых поселений Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов.
Людмила Теткина