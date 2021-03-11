Югра представила лучшие турпредложения летнего сезона на выставке «Знай наше: лето 2021

  • Русский
Югра представила лучшие турпредложения летнего сезона на выставке «Знай наше: лето 2021
Фото: Л. ТеткинойФото: Л. Теткиной
Фото: Л. Теткиной

Стартовала всероссийская онлайн-выставка «Знай наше: лето 2021», на которой автономный округ представил цифровой стенд с туристским потенциалом региона, достопримечательностями, событийные мероприятия.

Главными событиями предстоящего летнего туристического сезона станут международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах (Нефтеюганский район), запланированный на июль, и фестиваль «Самотлорские ночи», который пройдет в июне. Также к новому сезону обновлены экскурсионные программы: «Сказки мамы шамана», «В гостях у обских угров», «Посвящение в югорские богатыри», речные прогулки к слиянию Оби и Иртыша.

Первая презентация состоится 12 марта. Все желающие смогут ознакомиться с семейными турами и турами выходного дня с посещением океанариума, театров и музеев в Когалыме, стойбищ коренных народов Севера в Сургутском районе, термального бассейна в Ханты-Мансийске.

Для любителей рыбалки 15 марта будет представлен полный гид вариантов туров, мест для трофейного улова, проживания в домиках и мобильных рыболовных баз.

Для активных туристов 16 марта состоится презентация пакетов туров - экспедиции до пирамиды в горах, сплавы, экстремальные заезды на квадроциклах, трофейную рыбалку и ночевку в глэмпинге.

Кроме того, 17 марта будет представлено яркое путешествие с погружением в культуру северных народов Югры.

Узнать о самых интересных событиях и местах для посещения, спланировать поездку в Югру можно через официальный туристический аккаунт региона — VisitUgra, а также на единой цифровой туристической платформой.

Напомним, выставка «Знай наше: лето 2021» проходит с 10 марта по 2 апреля. Это мероприятие посвящено внутреннему и въездному туризму в России. Проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив. В этом году в выставке принимают участие 40 экспонентов из 19 регионов России.

Источник: https://admhmao.ru/

Фото: Л. ТеткинойФото: Л. Теткиной
Фото: Л. Теткиной
Фото: Л. ТеткинойФото: Л. Теткиной
Фото: Л. Теткиной
Чт, 11/03/2021 - 12:56

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.