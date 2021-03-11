Югра представила лучшие турпредложения летнего сезона на выставке «Знай наше: лето 2021

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Стартовала всероссийская онлайн-выставка «Знай наше: лето 2021», на которой автономный округ представил цифровой стенд с туристским потенциалом региона, достопримечательностями, событийные мероприятия.
Главными событиями предстоящего летнего туристического сезона станут международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах (Нефтеюганский район), запланированный на июль, и фестиваль «Самотлорские ночи», который пройдет в июне. Также к новому сезону обновлены экскурсионные программы: «Сказки мамы шамана», «В гостях у обских угров», «Посвящение в югорские богатыри», речные прогулки к слиянию Оби и Иртыша.
Первая презентация состоится 12 марта. Все желающие смогут ознакомиться с семейными турами и турами выходного дня с посещением океанариума, театров и музеев в Когалыме, стойбищ коренных народов Севера в Сургутском районе, термального бассейна в Ханты-Мансийске.
Для любителей рыбалки 15 марта будет представлен полный гид вариантов туров, мест для трофейного улова, проживания в домиках и мобильных рыболовных баз.
Для активных туристов 16 марта состоится презентация пакетов туров - экспедиции до пирамиды в горах, сплавы, экстремальные заезды на квадроциклах, трофейную рыбалку и ночевку в глэмпинге.
Кроме того, 17 марта будет представлено яркое путешествие с погружением в культуру северных народов Югры.
Узнать о самых интересных событиях и местах для посещения, спланировать поездку в Югру можно через официальный туристический аккаунт региона — VisitUgra, а также на единой цифровой туристической платформой.
Напомним, выставка «Знай наше: лето 2021» проходит с 10 марта по 2 апреля. Это мероприятие посвящено внутреннему и въездному туризму в России. Проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму и Агентства стратегических инициатив. В этом году в выставке принимают участие 40 экспонентов из 19 регионов России.
Источник: https://admhmao.ru/