В деревне Русскинская состоялся Слёт оленеводов, рыбаков и охотников

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В деревне Русскинская состоялся Слёт оленеводов, рыбаков и охотников

20 марта в деревне Русскинская Сургутского района прошёл Слёт оленеводов, рыбаков и охотников.

Самая зрелищная часть мероприятия – это гонки на оленьих упряжках, в которых первым из мужчин стал Леонид Сопочин, а среди женщин – Анастасия Комтина. Оба победителя – жители деревни Русскинская. В подарок они получили по снегоходу «Буран».

На районный Слёт оленеводов, рыбаков и охотников приехали коренные жители не только из Сургутского района, но и из других уголков Югры.

Участники Слёта проявили себя в традиционных видах спорта: бег на скорость в национальной одежде, метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, а также испытали себя в хантыйской борьбе «Нюл-тахли».

Кроме того, в деревне Русскинская на празднике коренных малочисленных народов Севера были организованы выступления национальных коллективов, выставки и различные мастер-классы.

Праздничное мероприятие посетили более тысячи гостей.

Ульяна Молданова

 

Сб, 20/03/2021 - 17:18

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