Рукодельная красота обских манси

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Этнографический музей «Торум Маа» приглашает посетить выставку «Искустность мастерства», где посетители могут познакомиться с рукодельным искусством обских манси. Этническая группа обских манси проживает в бассейне крупной водной транспортной магистрали Оби, связующей север и юг, запад и восток Северо-Западной Сибири. Лесные просторы и полноводные берега могучей реки издревле становились вдохновением для мастериц. Краски родной природы находили отражение в национальных костюмах и украшениях.
Открытие выставки состоялось 11 февраля, где чествовали одну из мастериц этой этнической группы Светлану Михайловну Астапович. Накануне ей исполнилось 50 лет. С самого детства она интересовалась необыкновенной красотой расшитых халатов, орнаментированных вязаных изделий и украшенной бисером обуви. Свои первые навыки мастерства Светлана Астапович получила от своей мамы Татьяны Андреевны Кукарских и бабушки Фёклы Андреевны Евлаховой. Будучи взрослой, перенимала опыт уже у других женщин из числа обских манси.
Так на этой выставке вы увидите уникальные работы из фондов этнографического музея «Торум Маа» и частных коллекций мастериц Надежды Андреевны Тынзяновой (Шадриной), Зои Николаевны Енизоровой (Ярлиной), Клавдии Ксенофонтовны Шадриной.
На выставке также представлены расшитые орнаментами женские халаты, платья, вязаные элементы костюмов, выполненные Светланой Михайловной Астапович. Одной из своих главных наставниц она называет также Зою Никифоровну Лозямову, мастерицу казымских хантов. Вместе с ней они детально изучали и восстанавливали женские костюмы своих этнических групп.
Как отмечают исследователи, культура обских манси тесно переплетается с культурой среднеобских ханты. Особенный «среднеобской» костюмный комплекс манси имеет много общего с северо-хантыйскими традициями и, одновременно, много неповторимого, выделяющего его из всего обско-угорского ареала. Его особенностью является гармоничность распределения орнамента и фона, где, согласно народной логике, богато декорированы рукава и уделено особое внимание деталям, нигде неповторимая своеобразная манера носить длинные вязаные чулки «гармошкой».
Посетить выставку вы можете до 23 марта 2022 года.
Тамара Мерова