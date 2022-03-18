Специалисты клиники Ханты-Мансийска осваивают современные методы диагностики опухолей печени

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Ведущий эксперт в области лучевой диагностики, руководитель отделения НМХЦ им. Н.И.Пирогова Олег Бронов прилетел из Москвы для того, чтобы встретиться со специалистами окружной клиники, рассказать и показать работу с гепатоспецифическими контрастными препаратами для определения различных онкологических заболеваний печени у пациентов. «Это магнитно-резонансная томография с использованием специализированных контрастных препаратов, называемых гепатоспецифичными, которые работают не только как обычные контрастные средства, но, в отличии от них, накапливаются и выводятся клетками печени. Этот метод в ряде случаев, минуя инвазивные методики, по типу биопсии, способен поставить полноценный диагноз и показать, что же за образование находится в печени. Это самая современная методика в лучевой диагностике», — говорит Олег Юрьевич.
Бронов провел 3 показательных исследования. В работе участвовали рентгенлаборанты, врачи-рентгенологи, хирурги, онкологи Ханты-Мансийска. «Участие этих специалистов в мастер-классе необходимо потому, что результаты, которые мы получаем в процессе исследований, важны в первую очередь не для диагностов, а для лечащих врачей. В первую очередь — это хирурги, врачи-гепатологи, целый ряд специалистов, для которых важно вначале диагностировать, а потом смотреть результаты лечения», — говорит заведующая Центром лучевой диагностики больницы Ханты-Мансийска Алла Ковалева.
Врач медицинского учреждения рассказала о том, что работа с гепатоспецифическими препаратами для больницы окружного центра не нова, но именно этот препарат будет использоваться в диагностике впервые. «Наши общие контрастные препараты обычно выявляют состояние сосудистого русла. А в этом конкретном случае разговор идет именно про гепатоцит, основную структурную единицу печени, которая, в том числе, помогает очищать организм. Иногда в образованиях не понятно, что это? Это связано с перерождением гепатоцитов или это связано с другой тканью? Для того, чтобы это увидеть на ранних этапах, как раз и применяются гепатоспецифичные препараты», — говорит Алла Ковалева.
Современные методы диагностики сегодня на грани фантастики. Благодаря, в том числе, и высокотехнологичному медицинскому оборудованию известных международных компаний. А что дальше в свете последних событий?
«Нам нужно быть спокойными, уверенными в завтрашнем дне. Я уверен, что все перипетии, которые сейчас существуют, рано или поздно нивелируются. Врачи во все времена были важными и нужными для человечества. И это будет всегда в любой ситуации», — сказал руководитель отделения лучевой диагностики Бронов.
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