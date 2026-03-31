Прошла презентация сборника материалов
25-26 июня 2025 года в Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения имени Еремея Даниловича Айпина проходила научно-практическая конференция «IV Айпинские чтения». Целью конференции стало изучение, популяризация творчества хантыйского писателя Еремея Айпина, решение проблем сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера, создание действующей площадки для укрепления сотрудничества и обмена опытом творческой интеллигенции.
Эта конференция объединила писателей, педагогов, исследователей и культурологов для обсуждения литературного наследия и сохранения культуры народов Севера. Её итогом стало издание сборника материалов.
В связи с этим 30 марта 2026 года в конференц-зале Государственной библиотеки Югры состоялась презентация сборника «Материалы научно-практической конференции «IV Айпинские чтения». Презентацию недавно выпущенной книги проводила ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы Государственной библиотеки Югры Елена Аушева. Она сказала, что «Айпинские чтения» – это научно-практическая конференция, посвящённая изучению и сохранению культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, а также исследованию литературного творчества югорского писателя Еремея Айпина. Такие мероприятия в Югре проводятся раз в два года и объединяют экспертов, краеведов, деятелей общественности.
Научно-практическая конференция «Айпинские чтения» проходила в 2018 году в сельском поселении Унъюгане. Вторые такие чтения прошли в 2020 году. Третья конференция, приуроченная к 75-летнему юбилею известного писателя, состоялась ещё в 2023 году. «IV Айпинские чтения», как и всегда, проводились в Унъюганской модельной библиотеке уже в 2025 году с участием литературного десанта в городах Нягани, Югорске и Советском. Валентина Геннадьевна Фанова – учитель, краевед, а также руководитель творческого объединения самодеятельных авторов Октябрьского района «Северная Обь», стала организатором этой научно-практической конференции «Айпинские чтения», и ей было предоставлено слово для выступления.
Она рассказала участникам и гостям презентации, что «Айпинские чтения» – это научно-практическая конференция с международным участием. В первый день проходит пленарное заседание, затем начинается работа секций, а в последующие дни проходят литературные десанты. По словам Валентины Фановой, во время «IV Айпинских чтений» они побывали в районном центре – посёлке городского типа Октябрьском, а также в городах Нягани, Советском, Югорске.
Интересно, что во время литературных десантов писатели посетили не только музеи и библиотеки, но и школы.
«IV Айпинские чтения» дали следующие результаты: в научно-практической конференции приняли участие 194 человека. В новую книгу «Сборник материалов научно-практической конференции «IV Айпинские чтения» вошло 69 докладов. Многие участники из-за рубежа, в частности из Китая, Словении, Венгрии, Дании, Гренландии, Соединённых Штатов Америки и Франции, приняли участие в конференции в режиме онлайн.
Следующее слово для выступления на презентации вновь выпущенной книги было предоставлено Александру Семёнову – известному литературоведу из Обско-угорского института прикладных исследований и разработок города Ханты-Мансийска. В своей вступительной речи он подчеркнул, что Еремей Данилович Айпин – уникальное явление. Его роман «В поисках первоземли» стоит сегодня в одном ряду с произведениями известного писателя Чингиза Айтматова – романом «Плаха» и романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Затем перед участниками и гостями презентации выступала Дина Герасимова – бывший преподаватель мансийского языка Югорского государственного университета. Она отметила, что творчество хантыйского писателя Еремея Айпина интересно и многогранно. Когда преподавателям университета время от времени нужно было составлять учебники по родной литературе, они часто брали отрывки из различных художественных произведений писателя.
И в настоящее время не только студенты высших или средних специальных учебных заведений округа, но и учащиеся средних школ изучают литературное творчество Еремея Айпина.
В завершение презентации «Сборника материалов научно-практической конференции «IV Айпинские чтения» перед участниками и гостями мероприятия выступил Еремей Данилович Айпин. Он подчеркнул: «Сегодня я встречался с митрополитом Павлом. Мы между собой беседовали о сохранении наших духовных ценностей. На мой взгляд, проведение таких научно-практических конференций ведёт к сохранению и продвижению духовных ценностей. Огромное спасибо Валентине Фановой за проведение таких масштабных мероприятий, как «Айпинские чтения». Это всегда важно и интересно не только нам, но и нашим читателям!»
Владимир Енов