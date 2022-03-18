Медицина Югры готова к проведению Зимних Игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт»

  • Русский
Медицина Югры готова к проведению Зимних Игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт»

Клиническим врачебно-физкультурным диспансером сформировано 8 врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи с привлечением 7 врачей, 10 средних медицинских работников. Также сформирован резерв для усиления сотрудников из 5 врачей и 6 медицинских сестер. Бригады укомплектованы лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания скорой медицинской помощи, включая наружные автоматические дефибрилляторы, шины иммобилизационные для конечностей, аппараты дыхательные ручные.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при допуске участников соревнований организовано их обследование на новую коронавирусную инфекцию в 5 пунктах тестирования.

Координацию работы по организации медико-биологического обеспечения участников игр осуществляет Департамент Здравоохранения ХМАО-Югры, а также заместитель начальника Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА России Игорь Выходец. Накануне игр проведена проверка всех пунктов обеспечения медицинской помощи, отработаны алгоритмы взаимодействия медицинских служб для оказания своевременной и качественной медицинской помощи участникам и гостям соревнований.

Информация на официальном сайте https://dzhmao.ru/ или официальных профилях в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Facebook https://www.facebook.com/dzhmao/

Instagram https://www.instagram.com/dzhmao/

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пт, 18/03/2022 - 11:11

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467)33-22-72

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.