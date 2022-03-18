Медицина Югры готова к проведению Зимних Игр паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт»

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Клиническим врачебно-физкультурным диспансером сформировано 8 врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи с привлечением 7 врачей, 10 средних медицинских работников. Также сформирован резерв для усиления сотрудников из 5 врачей и 6 медицинских сестер. Бригады укомплектованы лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, оснащены необходимым медицинским оборудованием для оказания скорой медицинской помощи, включая наружные автоматические дефибрилляторы, шины иммобилизационные для конечностей, аппараты дыхательные ручные.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при допуске участников соревнований организовано их обследование на новую коронавирусную инфекцию в 5 пунктах тестирования.
Координацию работы по организации медико-биологического обеспечения участников игр осуществляет Департамент Здравоохранения ХМАО-Югры, а также заместитель начальника Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА России Игорь Выходец. Накануне игр проведена проверка всех пунктов обеспечения медицинской помощи, отработаны алгоритмы взаимодействия медицинских служб для оказания своевременной и качественной медицинской помощи участникам и гостям соревнований.
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