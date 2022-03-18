В Югре заработал портал социальных услуг

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В Югре заработал портал социальных услуг

В Ханты-Мансийском округе запущен новый ресурс «Портал социальных услуг», где публикуется информация системы органов социальной защиты населения.

Югорчане могут зарегистрироваться в личном кабинете, где публикуется конкретная информация об обращениях, назначениях и выплатах мер соцподдержки. Также на портале можно подать заявление на электронные сертификаты на оплату социальных услуг и заключить договор с поставщиками социальных услуг в электронном виде.

На портале также есть Реестр поставщиков социальных услуг Югры и каталог услуг с удобным разделением по категориям.

«Авторизоваться необходимо через госуслуги. Работа по разработке и сопровождению портала проводилась в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», — сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Ранее мы писали, что с 2022 года соцуслуги вартовчанам будут оказывать по сертификату.

ugra-news.ru

Пт, 18/03/2022 - 17:03

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