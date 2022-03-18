Вспоминая древние ремесла предков

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В эти дни в этнографическом музее «Торум Маа» в рамках XXVI научно-практического семинара «Традиционные украшения обских угров: значение, символика, технологии», наряду с теоретической частью, провели несколько мастер-классов по старинным ремеслам. Речь шла не только о женских ремёслах, но и о мужских. Например, изготовление изделий из металлов, в том числе из бронзы и олово, считалось сугубо мужским занятием.
Так на экспозиционной площадке «Кузница обских угров XV-XVI веков» этнографического музея под открытым небом мужчины организовали практические уроки по плавке и приданию формы металлу. Сотрудники музея Вячеслав Кондин и Анатолий Брусницин, а также Яков Тарлин, народный мастер РФ из Казыма Белоярского района, провели мастер-классы по изготовлению отливок из металла для охотничьего пояса.
По словам организаторов, работа семинара началась заранее, вначале был собран обширный теоретический материал. Потом сотрудники музея оборудовали кузницу, подготовили формы для отливок, заготовили металл. Первые кусочки металла приобрели новую форму, прошли обкатку рабочего инвентаря. К сожалению, не все формы выдерживали нагрузку и постепенно могли потрескаться. Но как говорят мастера, это лишний раз убеждает, что обжиг и дальнейшая отливка металлических предметов процесс сложный, трудоёмкий, здесь очень ценно умение и мастерство самого кузнеца. О работе кузнеца говорили, он повелитель огня и металла, его труд издревле почитаем.
Тамара Мерова