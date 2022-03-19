Валентина Матвиенко о Крымской Весне: «Спустя восемь лет мы понимаем, насколько это решение было правильным»

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Югру поздравила всех с годовщиной воссоединения с Крымом.
«8 лет назад случилось историческое событие, когда исконно русские земли вернулись в состав Российской Федерации. Это решение приняли сами жители Крыма, Севастополя. Таким было их волеизъявление. Спустя 8 лет мы понимаем, насколько это решение было правильным. Это был порыв души. Но если бы было по-другому, понятно, что произошло бы в Крыму и Севастополе. Когда я там бываю, спрашиваю людей: «вы не жалеете, что сделали такой выбор?». Все единодушно говорят, что Крым зажил новой жизнью», — сказала Валентина Матвиенко.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также поздравил всех с годовщиной воссоединения с Крымом.
«Мы понимаем, что все, что произошло за эти восемь лет, было правильным. Полуостров расцвел, люди чувствуют себя прекрасно. Поэтому я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником. К сожалению, у нас сегодня новые вызовы. Ситуация, которая складывается вокруг нашей страны, говорит о том, что в 2014 году мы поступили верно. Санкционное давление мы однозначно преодолеем. Потому что кроме проблем у нас открываются новые окна возможностей. И мы этим должны воспользоваться», — сказал Владимир Якушев.
Губернатор Югры в свою очередь рассказала о том, как регион пользуется новыми возможностями.
«Мы за мир, мы за Родину, мы за президента Путина, мы за Крымскую Весну. Надо работать. Именно этим мотивированы наши предложения по внедрению в нефтегазодобычу прогрессивных, специальных налоговых режимов, которые создают условия для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и не бросать старые месторождения», — отметила Наталья Комарова.
Напомним также, что Валентина Матвиенко высоко оценила работу Команды Югры.