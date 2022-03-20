На Играх паралимпийцев в Югре определились победители в лыжном спринте

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Увлекательнейший вид программы завершился на трассе Центра зимних видов спорта им. А.В.Филипенко в Ханты-Мансийске в рамках Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Утром в воскресенье здесь прошли спринтерские забеги по лыжным гонкам.
В силу своей динамичности на короткой дистанции эти гонки представляют собой особенно азартное зрелище. Сначала проходят квалификационные старты, затем лыжники определяют победителей в финале.
В классе LW 2-9 свою очередную победу на Играх в Ханты-Мансийске одержал Владислав Лекомцев. В квалификации он был вторым, уступив Рушану Миннегулову, но в финале сумел выйти вперед. Рушан стал третьим, а «серебро» завоевал Александр Проньков.
У женщин чемпионкой в этой дисциплине стала Юлия Михеева, второе место заняла лыжница из Беларуси Дарья Федькович, которая увезет из столицы Югры внушительный комплект наград – в предыдущих гонках на ее счету три бронзовые награды.
В категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата у мужчин снова не было равных Ивану Голубкову. Второе и третье места у Данилы Бритика и Дмитрия Лобана. А у женщин снова не было равных белорусской спортсменке Валентине Шиц – это ее третье «золото» в лыжных соревнованиях на югорской трассе. Марта Зайнуллина и Акжана Абдикаримова завоевали соответственно серебряную и бронзовую награды.
Среди спортсменов с нарушением зрения лучшее время в финале спринта показал Олег Пономарев, в тройку призеров также вошли Владимир Удальцов и Юрий Голуб. А у женщин чемпионкой во второй раз подряд стала лыжница из Беларуси Светлана Сахоненко. Второе место заняла Анна Парфенова, третье – Анастасия Багиян.
Заключительным соревнованием Зимних игр паралимпийцев в Центре зимних видов спорта станет гонка биатлонистов на среднюю дистанцию. Ранее определились победители и призеры соревнований по следж-хоккею.